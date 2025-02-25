Antalyaspor - Beşiktaş canlı maç izle | A SPOR Antalyaspor Beşiktaş maçı şifresiz, kesintisiz izle!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Antalyaspor'a konuk oluyor. Grupta oynadığı ilk iki karşılaşmayı kazanarak 6 puanla zirvede yer alan siyah-beyazlı ekip, Antalya'dan da galibiyetle dönerek liderliğini perçinlemek istiyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Antalyaspor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Zorlu karşılaşma, 25 Şubat Salı günü oynanacak. Mücadele, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak.
Antalyaspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda? Şifresiz mi?
Futbolseverler, bu heyecan dolu müsabakayı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.
CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
A SPOR CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
(Takvim Foto Arşiv)
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
ANTALYASPOR: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Soner, Townsend, Safuri, Djenepo, Samudio
BEŞİKTAŞ: Ersin, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Svensson, Amir, Gedson, Rafa, Arroyo, Mario, Semih
Beşiktaş'ta Eksik Oyuncular Dikkat Çekiyor
Siyah-beyazlılar, Antalyaspor karşısına önemli eksiklerle çıkacak. Takımın savunmadaki tecrübeli isimlerinden Emrecan Terzi sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca Necip Uysal ve Gabriel Paulista da hazır olmadığı için kadroda yer almıyor.