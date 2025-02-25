SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Antalyaspor - Beşiktaş canlı maç izle | A SPOR Antalyaspor Beşiktaş maçı şifresiz, kesintisiz izle!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki son maçında Antalyaspor’a konuk oluyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, gruptaki ilk iki maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş, deplasmanda da galip gelerek çeyrek finale namağlup şekilde yükselmeyi hedefliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 14:10 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 14:12
Antalyaspor - Beşiktaş canlı maç izle | A SPOR Antalyaspor Beşiktaş maçı şifresiz, kesintisiz izle!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Antalyaspor'a konuk oluyor. Grupta oynadığı ilk iki karşılaşmayı kazanarak 6 puanla zirvede yer alan siyah-beyazlı ekip, Antalya'dan da galibiyetle dönerek liderliğini perçinlemek istiyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Antalyaspor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

    Zorlu karşılaşma, 25 Şubat Salı günü oynanacak. Mücadele, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak.

    Antalyaspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda? Şifresiz mi?

    Futbolseverler, bu heyecan dolu müsabakayı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

    CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

    A SPOR CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

    ANTALYASPOR: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Soner, Townsend, Safuri, Djenepo, Samudio

    BEŞİKTAŞ: Ersin, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Svensson, Amir, Gedson, Rafa, Arroyo, Mario, Semih

    Beşiktaş'ta Eksik Oyuncular Dikkat Çekiyor

    Siyah-beyazlılar, Antalyaspor karşısına önemli eksiklerle çıkacak. Takımın savunmadaki tecrübeli isimlerinden Emrecan Terzi sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca Necip Uysal ve Gabriel Paulista da hazır olmadığı için kadroda yer almıyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Öte yandan, orta sahada ve hücum hattında da önemli eksikler var. Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi ve Ciro Immobile Antalya kafilesine dahil edilmedi. Teknik ekibin, bu eksikler nedeniyle sahaya nasıl bir 11 süreceği merak konusu.

    Antalyaspor İçin Son Şans!

    Ev sahibi Antalyaspor, grupta topladığı 3 puanla şu an 4. sırada yer alıyor. Gruptan çıkma şansını sürdürmek isteyen Akdeniz ekibi, Beşiktaş karşısında mutlak galibiyet almak zorunda. Kendi sahasında seyirci desteğini arkasına alarak güçlü rakibini zorlamayı hedefleyen Antalyaspor'un, nasıl bir oyun planıyla sahada olacağı büyük bir merakla bekleniyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Beşiktaş Liderliği Garantilemek İstiyor

    Gruptaki ilk iki maçından 6 puan çıkararak lider konumda bulunan Beşiktaş, namağlup şekilde çeyrek finale yükselmeyi amaçlıyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, öğrencilerini bu kritik mücadeleye en iyi şekilde hazırladı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Son haftalarda formunu yükselten Beşiktaş, bu maçta da baskılı bir oyun sergileyerek Antalyaspor karşısında erken bir üstünlük sağlamayı hedefliyor. Taraftarlar ise liderliğin garantilenmesi için alınacak üç puanı dört gözle bekliyor.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    İmralı heyetinden 3. başvuru! DEM ve Kandil Video mesaj pazarlığına girişti: Yakın zamanda bir çağrı olacak kesin
    CHP kurultayı şaibelidir iptal edilsin diyen Lütfü Savaş ifade verdi! Tanık sıfatıyla gitti... Bir suç duyurusu daha bulundu
    Almanya’da bağımsızlık ilanı: Yeni Şansölye Merz ABD’yi işaret etti! Trump ne diyecek
    Beşiktaş’ın Antalyaspor maçı ilk 11’i belli oldu
    Ekrem İmamoğlu’nun diplomasındaki usulsüzlük belgeyle tescillendi! YÖK raporu ortaya çıktı: Başvuru bitmeden 2 gün önce şaibeli yatay geçiş
    Hattatların Reisi Hasan Çelebi’ye veda... Son yolcuğuna uğurlanıyor
    PKK elebaşı Bese Hozat’ın yeni bahanesi: Çağrı video ile gelmezse silah bırakmayız | TÜSİAD’a arka çıktı CHP’ye çağrı yaptı
    Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı
    MİT’ten sınır ötesi operasyon: Reyhanlı saldırısının son faili Temir Dükancı yakalandı
    Maydonoz Döner operasyonunda yeni detaylar! Darbeci yüzbaşı Levent Doğan’ın kaçış planı | FETÖ’cü olmayana hisse yok!
    Babasına zimmetli İZSU aracını kaçırdı! 5 lüks arabaya çarpan genç alkollü çıktı
    Reform yüzyılı: Yeni dönemin ekonomi şifreleri
    Macron ve Trump’ın tokalaşma mücadelesi: Beyaz Saray’da yeni round! O anlar viral oldu
    Nefes alış şekliniz Alzheimer’ın gizli belirtisi olabilir mi? Yeni araştırma şaşırttı!
    Galatasaray’da veda zamanı! Yıldız futbolcularla yollar ayrılacak
    Yalan diline yuva yapmış tetikçi utanmadı Turkuvaz Medya ve Takvim’i hedef aldı! Maske düştü müfteri göründü: Kiralık tetikçiye suçüstü
    Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik: Serdar Ortaç’ın cezası belli oldu!
    AK Parti MKYK üyesi seçilen Mesut Özil: Şimdi çok çalışma zamanı! | Dünya basını bunu konuşuyor!
    Başkan Erdoğan istedi Trump karar verdi! Dedeağaç Üssü kapatılacak... Yunan medyasında yas
    Memura yarım zamanlı çalışma: TAKVİM yönetmelik taslağını açıklıyor! Hangi saat ve günlerde çalışılacak? Kimler yararlanacak?