Antalyaspor - Beşiktaş canlı maç izle | A SPOR Antalyaspor Beşiktaş maçı şifresiz, kesintisiz izle!

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Öte yandan, orta sahada ve hücum hattında da önemli eksikler var. Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi ve Ciro Immobile Antalya kafilesine dahil edilmedi. Teknik ekibin, bu eksikler nedeniyle sahaya nasıl bir 11 süreceği merak konusu.

Antalyaspor İçin Son Şans!

Ev sahibi Antalyaspor, grupta topladığı 3 puanla şu an 4. sırada yer alıyor. Gruptan çıkma şansını sürdürmek isteyen Akdeniz ekibi, Beşiktaş karşısında mutlak galibiyet almak zorunda. Kendi sahasında seyirci desteğini arkasına alarak güçlü rakibini zorlamayı hedefleyen Antalyaspor'un, nasıl bir oyun planıyla sahada olacağı büyük bir merakla bekleniyor.