Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Victor Osimhen ve Davinson Sanchez; Fenerbahçe'de ise Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın ve Sebastian Szymanski, Avrupa kulüplerinin gözlemcileri tarafından izlendi. Hollanda, Fransa, İtalya ve İngiltere'den birçok takımın temsilcilerinin stadyumda olduğu öğrenildi.

Barış Alper Yılmaz'a West Ham'ın yanı sıra İtalya, Almanya ve İspanya'dan ilgi olduğu belirtiliyor. Victor Osimhen ise Chelsea, Manchester United ve Juventus'un transfer listesinde yer alıyor. Fenerbahçe'nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek'i daha önce Aston Villa ve Brentford istemiş, ancak Jose Mourinho bu transfere izin vermemişti. Son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Oğuz Aydın için ise Ajax scoutlarının İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin oyuncuları yakından takip etmesi, yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'den bazı isimlerin yurt dışına transfer olabileceği yönündeki ihtimalleri güçlendiriyor.