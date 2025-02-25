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Youssef En-Nesyri 4 maç sonra sessiz kaldı rekoru erteledi

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ile sona erdi. Mücadele 0-0 sona erdi. Sarı lacivertli ekibin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri, takımı adına gol atmayı başaramazken rekoru da ertelemiş oldu.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 09:53 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 09:53
Youssef En-Nesyri 4 maç sonra sessiz kaldı rekoru erteledi

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    Sezon başında geldiği Fenerbahçe'de attığı gollerle ön plana çıkmayı başaran Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de çıktığı son 4 maç5a 7 kez ağları sarsmıştı. Faslı futbolcu Adana Demirspor, Göztepe ve Kasımpaşa karşısında 2 defa gol sevinci yaşamış, Çaykur Rizespor'a karşı kazanılan 3-2'ik galibiyete de tek sayıyla katkıda bulunmuştu.

    Deneyimli forvet, Galatasaray derbisinde sessiz kaldı. 4 maç sonra gol atmayı başaramayan En-Nesyri, kişisel rekorunu kırmayı da erteledi. Golcü futbolcu bugüne dek bir sezonda en fazla 24 kez ağları sarsmıştı.

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