Youssef En-Nesyri 4 maç sonra sessiz kaldı rekoru erteledi

Sezon başında geldiği Fenerbahçe'de attığı gollerle ön plana çıkmayı başaran Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de çıktığı son 4 maç5a 7 kez ağları sarsmıştı. Faslı futbolcu Adana Demirspor, Göztepe ve Kasımpaşa karşısında 2 defa gol sevinci yaşamış, Çaykur Rizespor'a karşı kazanılan 3-2'ik galibiyete de tek sayıyla katkıda bulunmuştu.

Deneyimli forvet, Galatasaray derbisinde sessiz kaldı. 4 maç sonra gol atmayı başaramayan En-Nesyri, kişisel rekorunu kırmayı da erteledi. Golcü futbolcu bugüne dek bir sezonda en fazla 24 kez ağları sarsmıştı.