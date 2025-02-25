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Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Tarih, saat ve yayın bilgileri

Antalyaspor, Süper Lig’deki kritik maçında Beşiktaş’ı konuk ediyor. Hem ev sahibi ekip hem de Kara Kartallar, bu karşılaşmadan 3 puan alarak hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? İşte heyecanlı karşılaşmaya ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 10:40 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 10:40
Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Tarih, saat ve yayın bilgileri

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    Futbolseverler tarafından haftanın maçları ilgiyle takip ediliyor. Antalyaspor, Süper Lig'deki kritik maçında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Hem ev sahibi ekip hem de Kara Kartallar, bu karşılaşmadan 3 puan alarak hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri ise sorgulanıyor. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? İşte heyecanlı karşılaşmaya ilişkin detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Antalyaspor-Beşiktaş Türkiye Kupası maçı bugün saat 15:00'te başlayacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.

    Mücadele A Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

    Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Soner, Townsend, Safuri, Djenepo, Samudio

    Beşiktaş: Ersin, Onur, Tayyip Talha, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Salih, Hadziahmetovic, Aroyyo, Mustafa, Semih

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