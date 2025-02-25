Futbolseverler tarafından haftanın maçları ilgiyle takip ediliyor. Antalyaspor, Süper Lig'deki kritik maçında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Hem ev sahibi ekip hem de Kara Kartallar, bu karşılaşmadan 3 puan alarak hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri ise sorgulanıyor. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? İşte heyecanlı karşılaşmaya ilişkin detaylar...