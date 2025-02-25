Futbolseverler tarafından haftanın maçları ilgiyle takip ediliyor. Antalyaspor, Süper Lig'deki kritik maçında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Hem ev sahibi ekip hem de Kara Kartallar, bu karşılaşmadan 3 puan alarak hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri ise sorgulanıyor. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? İşte heyecanlı karşılaşmaya ilişkin detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Antalyaspor-Beşiktaş Türkiye Kupası maçı bugün saat 15:00'te başlayacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.
Mücadele A Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
(Takvim Foto Arşiv)
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Soner, Townsend, Safuri, Djenepo, Samudio