Dusan Tadic eleştiri oklarının hedefinde

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde sahaya çıkan Dusan Tadic, Galatasaray derbisindeki performansıyla eleştiri topladı. Mücadele boyunca etkisiz bir oyun sergileyen Sırp futbolcu, 68. dakikada yaşanan karambolde önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Kornerden gelen topa altı pas içinde son dokunan Tadic, kaleci Muslera'yı geçmeyi başaramadı.

Öte yandan, maç boyunca sık sık eşleştiği Lemina ile girdiği ikili mücadeleleri kaybeden 36 yaşındaki futbolcunun fiziksel olarak yetersiz kaldığı yönünde yorumlar yapıldı. Mourinho'nun 90 dakika sahada tuttuğu deneyimli oyuncu, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Buraya kazanmak için geldik. Önemli fırsatlar yakaladık ancak golü bulamadık. Galibiyete yakın taraf bizdik. Ligin geri kalanında şampiyonluk mücadelemiz sürecek" dedi.