Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a sert sözler! 6 maçta 0 galibiyet

Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile deplasmanda oynadığı derbide 0-0 berabere kalarak 7 maçlık galibiyet serisini noktaladı. Sarı-lacivertli ekip, mücadele boyunca net gol pozisyonları yakalasa da skoru lehine çeviremedi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı , Fenerbahçe'nin galibiyeti kaçırdığını vurgulayarak, "3 puanı alabilecek pozisyonlara girdik" ifadelerini kullandı. Ilıcalı ayrıca, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 'un sözlerine de yanıt verdi.

Acun Ilıcalı (Takvim Foto Arşiv)

İşte Ilıcalı'nın sözleri;

"Oyun olarak mutluyuz ama sonuç olarak değiliz. Hedefimiz şampiyonluk. Ümidimizi sürdürüyoruz. Fikstür avantajımız çok büyük. Galatasaray'a göre sıralamada daha kolay takımlarla oynayacağız. Avrupa'da ve kupada devam ediyoruz. Takımla ve hocayla gurur duyuyoruz. Kaçan pozisyonları düşünürsek, 3 puan alabilirdik.

Mourinho'nun ağlaması falan... Avrupa'da hakemler ve teknik direktörler tokalaşır, tebrik ederler. Mourinho sanıyorum 'Bir daha burada maç yönetemezsin' diyerek tehdit etmemiştir. Tebrik edip çıkmıştır. Her medeni insanın yapması gereken olay. Maçın sıcaklığı ile konuştu sanırım Okan Hoca. Onu da anlamıyorum, kötü oynadılar, pozisyona giremediler ve Avrupa'dan elendiler. Tartışılan bir durumda. Mourinho ağlıyor, hakem çok kötüydü.. Bunlar hep algı... Film çok belli.

Yabancı hakem geldi, arı kovanına çomak sokuldu. Derbiden önce 'Uzaydan gelsin' dediler. Hakem Maribor'danmış... Bizle hakemin bir alakası yok. Acun'un takımı varmış, hakem bir şeyler yapabilirmiş! Bunlara gülüyorum, dünyada karşılığı yok!

Bizim hakemler hangi takımı tutuyor, biliyor muyuz? Mariborlu hakem, Maribor maçı yönetemiyor. Türkiye'de Galatasaraylı hakem, Galatasaray maçı yönetiyor mu? Galatasaraylı hakem, Fenerbahçe maçı yönetiyor mu? Neden bunları bilmiyoruz? İngiltere'de bile takımını soruyorlar, maç vermiyorlar. Maribor'a kafayı taktınız ya, bunu da konuşun. Sadece Türkiye'de hakemlerin takımları bilinmiyor ve maç yönetiyorlar.

Yabancı hakem olsa, bu puan farkı yoktu! Avrupa'da yabancı hakemle 6 maçta, 0 galibiyet. 7. yabancı hakemli maç, şut yok! İşte gerçek bu! Arı kovanına çomağı soktuk. Eminim ki, Galatasaray ile oynayanlar 'Ah, ah! Keşke bizim maçta da yabancı hakem olsaydılar' diyorlar. Beşiktaşlılar ne diyor? Beşiktaş maçında hakem 8 kartı atladı! Bugün 5 sarı kart gördüler, daha önce böyle bir şey oldu mu? Herkes memnun, Anadolu takımları da bu maçı istiyor! Tek takım var, Galatasaray!"