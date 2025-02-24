Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI

Galatasaray AZ Alkmaar'a elendi (AA) CİMBOM FARKI ARTIRMAK İSTİYOR Okan Buruk ile iki sezon üst üste şampiyonluk kazanan Galatasaray, 3. kez mutlu sona ulaşmak istiyor. Aslan bugüne dek çıktığı 23 karşılaşmada 20 galibiyet aldı ve 3 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. 63 puanla zirvede bulunuyor. Rams Park'ta tek hedef seyircisiyle birlikte bütünleşip derbiyi kazanarak farkı 9'a çıkarmak.

Fenerbahçe Anderlecht'i saf dışı bırakarak Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi (AA) KANARYA GALİBİYETTEN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYOR Jose Mourinho ve öğrencileri ise 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 57 puana sahip. Sarı lacivertli ekip, zorlu deplasmandan zaferle dönerek şampiyonluk konusunda hem farkı azaltmak hem de psikolojik olarak öne geçmek amacında.

Fernando Muslera (AA) YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde, sarı-kırmızılılar sahasındaki üstün performansıyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon RAMS Park'ta mağlubiyet yüzü görmedi. Öte yandan, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si deplasmanda sergilediği etkili performansla zirve yarışını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından en iyi dış saha karnesine sahip ikinci takım konumunda.

Victor Osimhen (AA) GALATASARAY 31 GOL ATTI Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 12 maçta 10 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. RAMS Park'ta 31 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 14 gol gördü. Evinde en golcü oyuncu 7 golle Victor Osimhen olurken, onu 4'er golle Eintracht Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi ve Yunus Akgün takip etti. Barış Alper Yılmaz 3, Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Dries Mertens ise 2'şer kez ağları havalandırdı. Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Roland Sallai de iç sahada birer gol kaydetti.

Youssef En-Nesyri (İHA) TEK MAĞLUBİYET TÜPRAŞ STADYUMU'NDA Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'a 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, Eyüpspor, Samsunspor ve Göztepe deplasmanlarında ise puan kaybı yaşadı. Fenerbahçe'nin dış sahada en golcü isimleri, 5'er golle Youssef En-Nesyri ve Dusan Tadic oldu. Fred ve Edin Dzeko 4'er golle katkı sağlarken, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın ve Sebastian Szymanski 2'şer gol kaydetti. Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun ve Anderson Talisca ise 1'er kez rakip fileleri havalandırdı. Fenerbahçede çok sayıda ayrılık! Jose Mourinho biletlerini kesti Fenerbahçe'de çok sayıda ayrılık! Jose Mourinho biletlerini kesti