Simon Banza Paul Onuachu’yu solladı!

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Trabzonspor'un sezon başında Braga'dan kiraladığı Demokratik Kongolu forvet Simon Banza, Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Gaziantep FK karşısında attığı iki golle toplam gol sayısını 16'ya çıkaran Banza, bordo-mavili takımın en skorer ismi oldu.

Simon Banza (AA) EN ETKİLİ OYUNCU Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 15 gol atan Paul Onuachu'yu geride bırakan Simon Banza, ligin bitimine 13 hafta kala önemli bir başarıya ulaştı. Bu sezon 20 maçta 16 gol kaydederek Trabzonspor'un hücum hattındaki en etkili oyuncusu oldu. Bordo-mavili ekibin 23 maçta attığı 39 golün 16'sına doğrudan katkı sağlayan forvet, forma giydiği 20 maçın 11'inde gol sevinci yaşadı.