SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Martin Skrtel'den Milan Skriniar açıklaması ve derbi tahmini

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Martin Skrtel, Milan Skriniar'ın sarı lacivertli ekibe transferi ve Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hakkında değerlendirmelerde bulunup dikkat çeken ifadeler kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Şubat 2025 , 19:24 Güncelleme Tarihi :23 Şubat 2025 , 19:24
Martin Skrtel’den Milan Skriniar açıklaması ve derbi tahmini

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'yi seçmesinde etkili olduğunu belirten Skrtel, "Milan Skriniar benden bile daha iyi. Fenerbahçe için oynadığı için çok mutluyum. Skriniar'ı aradım ve Fenerbahçe'yi seçmesi gerektiğini söyledim. Galatasaray hakkında kötü bir şey söylemedim çünkü Okan Hoca'ya çok saygı duyuyorum. Birlikte şampiyonluk kazandık. Ancak Fenerbahçe'ye aşıktım. Sadece 4 aylığına geldi ama ben sezon sonunda Fenerbahçe'de devam edeceğine inanıyorum." dedi.

    "FENERBAHÇE 3-1 KAZANIR"

    Süper Lig'de oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine dair görüşlerini paylaşan Skrtel, "Fenerbahçe şu anda daha iyi formda, daha iyi oyuncuları var. İnşallah Fenerbahçe kazanır. Bu maçın sonucu ne olursa olsun şampiyonluğu belirleyen maç olacağını düşünmüyorum, daha çok maç var. Bence Fenerbahçe derbiyi 3-1 kazanır." şeklinde konuştu.

    Fenerbahçede çok sayıda ayrılık! Jose Mourinho biletlerini kestiFenerbahçede çok sayıda ayrılık! Jose Mourinho biletlerini kesti
    Fenerbahçe'de çok sayıda ayrılık! Jose Mourinho biletlerini kesti

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’nde önemli açıklamalar
    AK Parti’de MYK açıklandı: Başkan Erdoğan’ın A takımında sürpriz isimler! İlk MKYK’da neler konuşuldu?
    Trabzonspor - Gaziantep FK | CANLI
    Mansur Yavaş adaylıktan vazgeçmedi! İmamoğlu’nu usulsüz diplomadan vurdu... Olay mesaj
    AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan’ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi
    MHP lideri Bahçeli’den AK Parti büyük kongresine özel çiçek aranjmanı! 1071 ve 1453 vurgusu... Başkan Erdoğan’ı arayıp tebrik etti
    Hizbullah liderleri Nasrallah ve Safiyuddin’e 5 ay sonra cenaze töreni! Soykırımcı İsrail’den Beyrut’ta alçak uçuş
    Başkan Erdoğan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden genel başkanlığa seçildi
    AK Parti’nin A Takımı Takvim.com.tr’ye konuştu! Değişimi Tecrübe ve trendi harmanlamanın mücadelesi diye tanımladılar: Hedef en ilerisi
    24 Şubat Pazartesi okullar ve üniversiteler tatil mi? Yarın kar tatili olan iller ve ilçeler listesi
    EMEKLİYE İKİNCİ MAAŞ | Tamamlayıcı emeklilik bu sene devreye girecek mi? Yaş şartı var mı?
    CANLI | Meteorolojiden 7 ile turuncu 4 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul’da kar yağışı devam edecek! Ağır taşıtlar için kısıtlama kaldırıldı
    Fitne girişimi ya da…
    Takvim.com.tr AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’nde! Değişimin şifreleri: Hedef süper güç Türkiye
    Bakan Bayraktar Yeni Gabarlar diyerek duyurmuştu! Van Muradiye’de petrol aranacak: Abdülhamid Han’ın 136 yıllık mirası
    Maydonoz Döner FETÖ firarilerini kaçıran Kasap Yaşar’a bayilik verdi! Patron Antalya’dan çıktı
    CANLI | Gazze’de yedinci rehine takası: Hamas teslim etti İsrail askıya aldı
    Fenerbahçe’de çok sayıda ayrılık! Jose Mourinho biletlerini kesti
    Hocalardan sürpriz! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler muhtemel 11’ler
    Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!