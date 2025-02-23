Martin Skrtel’den Milan Skriniar açıklaması ve derbi tahmini

Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'yi seçmesinde etkili olduğunu belirten Skrtel, "Milan Skriniar benden bile daha iyi. Fenerbahçe için oynadığı için çok mutluyum. Skriniar'ı aradım ve Fenerbahçe'yi seçmesi gerektiğini söyledim. Galatasaray hakkında kötü bir şey söylemedim çünkü Okan Hoca'ya çok saygı duyuyorum. Birlikte şampiyonluk kazandık. Ancak Fenerbahçe'ye aşıktım. Sadece 4 aylığına geldi ama ben sezon sonunda Fenerbahçe'de devam edeceğine inanıyorum." dedi.

"FENERBAHÇE 3-1 KAZANIR"

Süper Lig'de oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine dair görüşlerini paylaşan Skrtel, "Fenerbahçe şu anda daha iyi formda, daha iyi oyuncuları var. İnşallah Fenerbahçe kazanır. Bu maçın sonucu ne olursa olsun şampiyonluğu belirleyen maç olacağını düşünmüyorum, daha çok maç var. Bence Fenerbahçe derbiyi 3-1 kazanır." şeklinde konuştu.