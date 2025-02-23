Şenol Güneş'ten Galatasaray göndermesi! "Ortalığı yıktılar"

Trabzonspor 'un yoğun fikstürüne de değinen Güneş, "Bugün oynadık, çarşamba günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacağız. Rize bizden bir gün önce maçını oynadı. Bazı oyuncuların dinlenmeye ihtiyacı var. İskenderun karşısında aldığımız beraberlik, eksiklerimizi görmemizi sağladı," ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, Trabzon'da uzun zamandır görülmeyen soğuk havaya dikkat çekerek, saha şartlarına uyum sağladıklarını belirtti. "Bugün her koşula adapte olmalıydık. Saha, hava ve hakem faktörleri dahil olmak üzere mücadelemizi verdik. Takım olarak savunup takım olarak hücum ettik. Önemli olan kazanmaktı," dedi.

Şenol Güneş ve Selçuk İnan (AA)

"TAKIMDAKİLERDEN İYİ OLMALILAR"

Trabzonspor'un yeni transferlerine de değinen Güneş, "Kaliteli oyuncular aldık ve hepsi olumlu katkılar sağlıyor. Sadece Folcarelli'nin bir sakatlığı var, ancak bir hafta içinde düzeleceğini düşünüyoruz. Yeni transferlerimizin kaliteleri iyi, ancak daha da iyi olmaları gerekiyor. Takım içindeki rekabet artmalı," dedi.

Trabzonspor'un Süper Lig'de üst sıralara tırmanma mücadelesi devam ederken, teknik ekibin ve oyuncuların odak noktası şimdiden Çaykur Rizespor karşılaşmasına çevrildi.

GALATASARAY ORTALIĞI YIKTI

Şenol Güneş, "Galatasaray'da bir oyuncu sakatlandı, ortalığı yıktılar, bir hafta sonra oynadı. Bizim daha uzun süreli sakatlıklarımız oldu bir şey demedik. Kayda geçsin ileride kafaya oynarken kullanırız." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da eleştirilerde bulunan Şenol Güneş, "Hakemler konusunda düzen bu. Sürekli birilerinin canı yanıyor. Şimdi diyorlar ki, bana karşı yaptı. Sana karşı yaptıysa gereğini yaparsın. Bordo Mavi kan olmaz. Kan kırmızı olur. Bordo Mavi Trabzonspor'un forma rengi. Eğer bir kumpas yapılıyorsa gereğini yaparsın. Hakemler konusunda tarafsızlık Trabzonspor veya Sivasspor'a haksızlık yapmazsa çok büyük yanlış." dedi.