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Trabzonspor'da Folcarelli sakatlandı

Trabzonspor'da yeni transfer Tim Jabol Folcarelli'den kötü haber geldi. Folcarelli'nin sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edildiği ifade edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 16:21 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 16:21
Trabzonspor’da Folcarelli sakatlandı

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    Trabzonspor'a yeni transferi Tim Jabol Folcarelli'den kötü haber geldi.

    Bordo-Mavili Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Folcarelli'nin sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini bildirdi.

    Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcunun dün yapılan antrenmanda ağrı hissettiğine işaret ederek, "Oyuncumuz Tim Jabol Folcarelli'nin muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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