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Ceferin'den Galatasaray'a ret!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sloven Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic'in atandığı görüşüne hakim olan Galatasaray Yönetimi, Ceferin'e gönderdiği davetten istediği yanıtı alamadı.

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 15:37 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 15:37
Ceferin’den Galatasaray’a ret!

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    UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray'ın derbi davetine olumsuz yanıt verdi.

    Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sloven Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic'in atandığı görüşüne hakim olan Galatasaray Yönetimi, Ceferin'e gönderdiği davetten istediği yanıtı alamadı.

    "Yaşananlara 'şahitlik' etmeniz için sizi derbiye davet ediyoruz." notuyla Ceferin'e davet gönderen Galatasaray, UEFA Başkanı'ndan "İşlerimin yoğunluğu sebebiyle Türkiye'ye gelemeyeceğim" yanıtı aldı.

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