Samsunspor-Ç.Rizespor maçı CANLI nereden izlenir? Saat kaçta, hangi kanalda?

(Kaynak: AA)
SAMSUNSPOR-Ç.RİZESPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Bein Sports 1 kanalından, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden veya Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli olarak izlenebilen Samsunspor ile Çaykur Rizespor arasındaki maçı takip edebilirsiniz.
(Kaynak: AA)
SAMSUNSPOR-Ç.RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'İ
Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner, Bennasser, Holse, Celil, Muja, Emre, Dimata.
Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolau, Abdülkadir, Varesanovic, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe.
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