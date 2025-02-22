SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Samsunspor-Ç.Rizespor maçı CANLI nereden izlenir? Saat kaçta, hangi kanalda?

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor'u evinde konuk edecek. Karadeniz derbisi öncesinde Samsunspor, 46 puanla üçüncü sırada yer alırken, Çaykur Rizespor ise 27 puanla 12. sırada bulunuyor. Peki Samsunspor-Ç.Rizespor maçı saat kaçta? İşte maçın muhtemel ilk 11'leri!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 17:07 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 17:07
Samsunspor-Ç.Rizespor maçı CANLI nereden izlenir? Saat kaçta, hangi kanalda?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, bu akşam Karadeniz derbisi oynanacak. Samsunspor, evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Samsunspor, Çaykur Rizespor'u 1-0'lık skorla mağlup etmişti. Peki Samsunspor-Ç.Rizespor canlı nereden izlenir? İşte maçla ilgili ayrıntılar…

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    SAMSUNSPOR-Ç.RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

    Samsunspor ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadele, saat 19:00'da başlayacak.

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    SAMSUNSPOR-Ç.RİZESPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

    Samsunspor ile Çaykur Rizespor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    SAMSUNSPOR-Ç.RİZESPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

    Bein Sports 1 kanalından, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden veya Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli olarak izlenebilen Samsunspor ile Çaykur Rizespor arasındaki maçı takip edebilirsiniz.

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    SAMSUNSPOR-Ç.RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'İ

    Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner, Bennasser, Holse, Celil, Muja, Emre, Dimata.

    Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolau, Abdülkadir, Varesanovic, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe.

    SAMSUNSPOR-Ç.RİZESPOR MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Ekrem İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması! Girne’den İstanbul’a inşaattan işletmeye... Torpil mi para mı?
    AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için geri sayım! Başkan Erdoğan’dan mesaj: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız
    Gazze’de rehine takasına damga vuran an! İsrailli esir Kassam savaşçısını alnından öptü
    Ekrem İmamoğlu’nun tek adaylık oyunu! Mansur Yavaş ön turlara başladı: Günü gelince bakarız | İmza vermeyen 17 isim
    Narin cinayetinde yeni gelişme! Baran Güran’dan Enes için paylaşım geldi! Suçu üstlenecek mi?
    Hocalardan sürpriz! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler muhtemel 11’ler
    Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 kente kodlu uyarı: Yağış devam edecek! | Motosiklet ve motokurye kararı: Saat belli oldu!
    CANLI | Gazze’de yedinci rehine takası! Hamas teslim etti: Sıra Filistinli esirlerde
    Fenerbahçe’den yüzyılın hamlesi! Dev transfer
    Fransız dergiden Başkan Erdoğan kapağı: Yeni dünya düzenine yön verecek lider
    İstanbul’da kar kazaları kamerada... Patinaj çeken araçları vatandaş ittirdi
    Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı | Şirkete kayyum atandı
    Fitne girişimi ya da…
    Ahmet Minguzzi’nin ailesini dehşete düşüren paylaşımlar! Katiller indirim alacak mı?
    Galatasaray’da ayrılık! Yeni transfer yolcu
    Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek
    FETÖ’cüleri doyuran Maydonoz Döner’in 400. şubeyi Kanada’da açmaya hazırlandığı ortaya çıktı!
    Pentagon’da Ukrayna temizliği! Trump Genelkurmay Başkanı ve subayları görevden aldı
    Sermaye Piyasası Kurulu’ndan BIST’teki olağanüstü fiyat hareketlerine inceleme
    Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!