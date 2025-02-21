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Trabzonspor'un hücum planı

Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, "Hücumda kaliteli oyuncularımız var" diyerek yeni sisteminin mesajını verdi. Deneyimli çalıştırıcı, kadroya katılan 4 ismi ilk 11'e monte edecek.

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 14:39 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 14:39
Trabzonspor’un hücum planı

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    Trabzonspor, Gaziantep FK maçında sistemde değişikliğe gidiyor.

    Teknik Direktör Şenol Güneş, 'Hücumda kaliteli oyuncularımız var' diyerek ofansif ve daha agresif bir plana geçiş yapacak. Bordomavili çalıştırıcı, 4 yeni transferi ilk 11'e monte edecek. Fırtına'nın, Pazar akşamı Gaziantep ile evinde oynayacağı maçta kadroda köklü bir değişim yaşanacak. Şenol Güneş de bu değişimi doğruladı.

    4-2-4'E DÖNÜŞ İÇİN YEŞİL IŞIK

    Tecrübeli teknik adam formasyonda da değişikliğe giderek 4-2-4 sistemine dönüş yapmayı düşünüyor. Trabzonspor'un hocası, "En iyi tarafımız hücumda sayısal olarak kaliteli oyuncularımızın olması. Bunları orta sahada da kullanabilir veya 4-2-4 şeklinde oynatabiliriz" diyerek ilk sinyali verdi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in kısa sürede 4-2-3-1'den vazgeçmeyeceği ancak zaman içerisinde ve maçlar oynanırken 4-2-4'e döneceği vurgulandı.

    ÜÇÜNCÜ BÖLGEDE ALTERNATİF ÇOK

    Şenol Güneş, ileri uçta Simon Banza ve Enis Destan'ı, hemen arkalarında Danylo Sikan, Nwakaeme, Cihan Çanak, Cham, Zubkov, Draguş ve Vişça'yı kullanmayı planlıyor. Güneş, zengin olan bu hücum hattından maksimum verim almak istiyor. Deneyimli hocanın, Gaziantep maçında Banza'nın arkasında Zubkov, Cham ve Sikan'ı ilk kez birlikte kullanmak istediği öğrenildi. Vişça ve Nwaakeme'yi ise sonradan oyuna dahil edecek.

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