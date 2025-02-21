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Ole Gunnar Solskjaer'den galibiyet yorumu! "Daha da iyiye gideceğiz"

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 yenen Beşiktaş, 4. sıraya yükselmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, çok mutlu olduğunu ve daha da iyiye gideceklerini söyledi.

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 23:16 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 23:16
Ole Gunnar Solskjaer’den galibiyet yorumu! Daha da iyiye gideceğiz

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    Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımının kazandığı 3-1 kazandığı Eyüpspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

    "ZAMANLA DAHA DA İYİYE GİDECEĞİZ"

    Deneyimli çalıştırıcı, "Çok mutluyum, çok iyi bir reaksiyon verdik. Sonuca giden fırsatlar yarattık. Galibiyet ve mantaliteden çok mutluyum. Ligde rakam olarak en iyi savunma yapan, en az gol yiyen takıma 3 gol attık. Savunma anlamında da iyiye gidiyoruz. İlk yarı 4-5 atabilirdik. Zamanla daha da iyiye gideceğiz." dedi.

    Solskjaer, "Beşiktaş'ın oyuncularının her zaman yapması gerektiği şey, pes etmemek. Beşiktaş gururuyla oynayan ve hakkıyla kazanmak isteyen bir takım. Reaksiyonumuz çok iyiydi. Takım zor bir süreçten geçti, çok fazla şey değişti ve istikrarı sağlanamadı. Şu an amacımız istikrar sağlamak. Ben de istikrarı severim. Karakterim böyle, farkı bir şey benim karakterimde yok. Yönetimle aynı fikirdeyiz. Uzun bir yolumuz var." ifadelerini kullandı.

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