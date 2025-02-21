Trabzonspor karşısında aldığı derbi galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor'a konuk oluyor.
Trabzonspor karşısında aldığı derbi galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor'a konuk oluyor.
EYÜPSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
EYÜPSPOR:
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Talha, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile
SON 10 MAÇTA 1 YENİLGİSİ VAR
Bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, son 10 maçında ise sadece bir kez yenildi. Rakiplerine 9 karşılaşmada boyun eğmeyen Kara Kartal, 6 galibiyet ve 3 de beraberlik elde etti.
Bu süreçte Twente'ye deplasmanda yenilen siyah beyazlılar Çaykur Rizespor, Samsunspor ve Antalyaspor ile berabere kaldı. Sivasspor, Bodrum FK, Athletic Bilbao, Kırklarelispor, Sivasspor ve son olarak da Trabzonspor'u yendi.
HEDEF 4. SIRA
Şampiyonluk yarışından koptuktan sonra Avrupa kupaları olarak belirlediği hedefinde 5. sırada yer alan Beşiktaş, 38 puanla 5. basamakta bulunuyor. Eyüpspor ise 40 puanla 4. sırada bulunuyor.
Kartal'ın tek hedefi kazanarak yoluna devam etmek ve bir sıra yükselerek sıralamada Avrupa potasına girebilmek.