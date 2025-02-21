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Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın ilk maçı Kasımpaşa'da oynanıyor. Beşiktaş, deplasmand Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor'u seyircisi önünde devirerek moral bulan ve 3 puanı hanesine yazdıran Kara Kartal, bir kez daha sahadan galibiyetle ayrılmak amacında. Zorlu randevu öncesinde Ole Gunnar Solskjaer kararını verdi ve siyah beyazlı ekibin ilk 11'i belli oldu. Eyüpspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 18:56 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 19:01
Beşiktaş’ın Eyüpspor maçı ilk 11’i belli oldu

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    Trabzonspor karşısında aldığı derbi galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor'a konuk oluyor.

    CANLI TAKİP

    Eyüpspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Milot Rashica ve Ciro Immobile ilk maçta golleri atan isimlerdi (Takvim Foto Arşiv)Milot Rashica ve Ciro Immobile ilk maçta golleri atan isimlerdi (Takvim Foto Arşiv)

    EYÜPSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

    EYÜPSPOR:

    BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Talha, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile

    Joao Mario (Takvim Foto Arşiv)Joao Mario (Takvim Foto Arşiv)

    SON 10 MAÇTA 1 YENİLGİSİ VAR

    Bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, son 10 maçında ise sadece bir kez yenildi. Rakiplerine 9 karşılaşmada boyun eğmeyen Kara Kartal, 6 galibiyet ve 3 de beraberlik elde etti.

    Bu süreçte Twente'ye deplasmanda yenilen siyah beyazlılar Çaykur Rizespor, Samsunspor ve Antalyaspor ile berabere kaldı. Sivasspor, Bodrum FK, Athletic Bilbao, Kırklarelispor, Sivasspor ve son olarak da Trabzonspor'u yendi.

    Felix Uduokhai ve Mame Thiam (Takvim Foto Arşiv)Felix Uduokhai ve Mame Thiam (Takvim Foto Arşiv)

    HEDEF 4. SIRA

    Şampiyonluk yarışından koptuktan sonra Avrupa kupaları olarak belirlediği hedefinde 5. sırada yer alan Beşiktaş, 38 puanla 5. basamakta bulunuyor. Eyüpspor ise 40 puanla 4. sırada bulunuyor.

    Kartal'ın tek hedefi kazanarak yoluna devam etmek ve bir sıra yükselerek sıralamada Avrupa potasına girebilmek.

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