Joao Mario (Takvim Foto Arşiv)

SON 10 MAÇTA 1 YENİLGİSİ VAR

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, son 10 maçında ise sadece bir kez yenildi. Rakiplerine 9 karşılaşmada boyun eğmeyen Kara Kartal, 6 galibiyet ve 3 de beraberlik elde etti.

Bu süreçte Twente'ye deplasmanda yenilen siyah beyazlılar Çaykur Rizespor, Samsunspor ve Antalyaspor ile berabere kaldı. Sivasspor, Bodrum FK, Athletic Bilbao, Kırklarelispor, Sivasspor ve son olarak da Trabzonspor'u yendi.