Ciro Immobile kontak kapattı! Yaşadığı düşüş şoke etti

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Bu sezonun en flaş transferlerinden biri olarak Beşiktaş'a imza atan Ciro Immobile'den beklentiler oldukça yükselti. İtalya'dan zorlu bir süreç sonrasında getirilem Altın Ayakkabı apoletli yıldız futbolcu, kalitesini kanıtlayan bir başlangıç yapmıştı. Ancak devamını getiremedi.

Cito Immobile (AA) Immobile, 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından ligde 15 maça çıkan takımı ile 12 kez sahada yer aldı. Deneyimli futbolcu sadece 2 gol kaydedebildi. Hatayspor ve Sivasspor ağlarını havalandırdı. 3 mücadelede ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.