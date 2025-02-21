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Ciro Immobile kontak kapattı! Yaşadığı düşüş şoke etti

Beşiktaş'ın sezon başında Lazio'dan transfer ettiği Ciro Immobile, yaptığı harika başlangıçla herkesi kendine hayran bırakmıştı. İtalyan golcü, son aylarda ise düşüş yaşıyor. İstatistikler de bu durumu destekliyor.

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 22:22 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 22:22
Ciro Immobile kontak kapattı! Yaşadığı düşüş şoke etti

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    Bu sezonun en flaş transferlerinden biri olarak Beşiktaş'a imza atan Ciro Immobile'den beklentiler oldukça yükselti. İtalya'dan zorlu bir süreç sonrasında getirilem Altın Ayakkabı apoletli yıldız futbolcu, kalitesini kanıtlayan bir başlangıç yapmıştı. Ancak devamını getiremedi.

    Cito Immobile (AA)Cito Immobile (AA)

    Immobile, 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından ligde 15 maça çıkan takımı ile 12 kez sahada yer aldı. Deneyimli futbolcu sadece 2 gol kaydedebildi. Hatayspor ve Sivasspor ağlarını havalandırdı. 3 mücadelede ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

    Cito Immobile (AA)Cito Immobile (AA)

    35 yaşındaki futbolcunun en dikkat çeken istatistiği ise Avrupa Ligi'nde ortaya çıktı. Yıldız forvet, lig aşamasında ağları sarsmayı başaramadı. Taraftarlar da sosyal medyada Immobile ile ilgili eleştiri mesajları paylaştı.

    Kartal'ın golcüsü bu sezon 14 kez gol sevinci yaşadı.