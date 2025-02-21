Kuralar çekildi! İşte Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig aşamasında ilk 8 içerisinde yer alan; Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa direkt olarak son 16'ya kalmıştı.
Play-off maçlarının ardından; Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve PSV ise rakiplerini eleyerek son 16 turuna yükselmişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:
Borussia Dortmund - Lille
Club Brugge - Aston Villa
Real Madrid - Atletico Madrid
Bayern Münih - Bayer Leverkusen
PSV - Arsenal
Feyenoord - Inter
Paris Saint Germain - Liverpool
Benfica - Barcelona
Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart'ta, rövanşlar ise 11-12 Mart'ta oynanacak.