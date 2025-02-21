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Kuralar çekildi! İşte Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Play-off maçlarının ardından; Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve PSV ise rakiplerini eleyerek son 16 turuna yükselmişti. Kura çekiminin ardından eşleşmeler de belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 14:30 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 15:15
Kuralar çekildi! İşte Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri

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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig aşamasında ilk 8 içerisinde yer alan; Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa direkt olarak son 16'ya kalmıştı.

    Play-off maçlarının ardından; Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve PSV ise rakiplerini eleyerek son 16 turuna yükselmişti.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

    Borussia Dortmund - Lille

    Club Brugge - Aston Villa

    Real Madrid - Atletico Madrid

    Bayern Münih - Bayer Leverkusen

    PSV - Arsenal

    Feyenoord - Inter

    Paris Saint Germain - Liverpool

    Benfica - Barcelona

    Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart'ta, rövanşlar ise 11-12 Mart'ta oynanacak.

    Devlet Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

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