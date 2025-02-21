Galatasaray’da ayrılık! Yeni transfer yolcu

AZ ALKMAAR'A KARŞI 3'TE 0 Galatasaray ile AZ Alkmaar, bu sezon yaptığı 3. maçtan da galibiyet çıkartamadı.



UEFA organizasyonlarında ilk kez bu sezon birbirine rakip olan iki takım, 3. kez karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi'nin normal sezonunda Hollanda'daki maç 1-1 sona erdi. Aynı ülkede oynanan bu turun ilk maçı da kırmızı-beyazlıların 4-1'lik üstünlüğüyle bitti.



AZ Alkmaar'ı ilk kez sahasında konuk eden Galatasaray, sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak yine galip gelemedi.

AVRUPA'DA SON 6 MAÇ 0 GALİBİYET Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 müsabakadan galibiyet alamadı.



"Kupa 2"de sezona iyi başlayan Galatasaray, ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son galibiyetini lig etabının 4. haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham'a karşı elde eden "Cimbom" sonrasındaki 3 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.



Galatasaray, ardından deplasmanda Hollanda temsilcileri Ajax ve AZ Alkmaar'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak AZ Alkmaar ile berabere kalarak kazanamama serisini sonlandıramadı.

SALLAI'NİN GOLLERİ YETMEDİ Galatasaray'ın Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, iki AZ Alkmaar maçında da fileleri havalandırdı.



UEFA listesine ara transfer döneminin ardından yazdırılan Sallai, Galatasaray'daki ilk Avrupa Ligi maçına geçen hafta AZ Alkmaar karşısında çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin 4-1 kaybettiği karşılaşmadaki tek golünü atan 27 yaşındaki futbolcu, rövanş maçında da tabelayı değiştirdi.



Süper Lig'de 1 golü bulunan Sallai, toplamda 3 gole ulaştı.

OSIMHEN ATMAYA DEVAM EDİYOR Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, takımın formunun düşmesine rağmen yükselişini sürdürüyor.



Victor Osimhen, AZ Alkmaar maçında attığı golün ardından sarı-kırmızılı formayla gol sayısını 20'ye çıkardı.



Trendyol Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 14 kez fileleri havalandıran Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7. karşılaşmada 6. kez gol sevinci yaşadı.