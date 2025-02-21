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Galatasaray'da ayrılık! Yeni transfer yolcu

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray, son 16 play-off turunda Az Alkmaar'a elendi. Avrupa'dan elenilmesinin ardından futbolcular olduğu kadar yöneticiler de eleştirildi. Yapılan transfer hatalarına dert yanılırken, sezon başında takıma katılan yeni transferin bileti de kesildi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 10:57 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 10:57
Galatasaray’da ayrılık! Yeni transfer yolcu

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    Başlıkların Devamı

    UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray, son 16 play-off turunda Az Alkmaar ile karşılaştı. Aslan, ilk maçta aldığı farklı mağlubiyetin ardından sahasında berabere kalarak Avrupa'ya veda etti.

    Galatasaray’da ayrılık! Yeni transfer yolcu

    TÜRK TAKIMLARINA YENİLMİYOR

    AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla yaptığı 10. maçta mağlup olmadı.

    Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe, Kayserispor ve Galatasaray ile yaptığı müsabakalarda 5 galibiyet ve 5 beraberlik alırken, hiç yenilgi yaşamadı.

    Alkmaar ekibi, Galatasaray ile oynadığı turu 4-1 ve 2-2'lik skorlarla geçmeyi başardı.

    Galatasaray’da ayrılık! Yeni transfer yolcu

    24 YILLIK LANET

    Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı 24 yıllık kazanamama serisi sürdü.

    Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında Hollanda temsilcilerine karşı 12. kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik alabilen Galatasaray, 8 kez mağlup oldu. Hollanda takımlarına karşı son galibiyetini 24 yıl önce elde eden Galatasaray, sonrasındaki 8 mücadelede 2 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

    Galatasaray’da ayrılık! Yeni transfer yolcu

    AZ ALKMAAR'A KARŞI 3'TE 0

    Galatasaray ile AZ Alkmaar, bu sezon yaptığı 3. maçtan da galibiyet çıkartamadı.

    UEFA organizasyonlarında ilk kez bu sezon birbirine rakip olan iki takım, 3. kez karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi'nin normal sezonunda Hollanda'daki maç 1-1 sona erdi. Aynı ülkede oynanan bu turun ilk maçı da kırmızı-beyazlıların 4-1'lik üstünlüğüyle bitti.

    AZ Alkmaar'ı ilk kez sahasında konuk eden Galatasaray, sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak yine galip gelemedi.

    Galatasaray’da ayrılık! Yeni transfer yolcu

    AVRUPA'DA SON 6 MAÇ 0 GALİBİYET

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 müsabakadan galibiyet alamadı.

    "Kupa 2"de sezona iyi başlayan Galatasaray, ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son galibiyetini lig etabının 4. haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham'a karşı elde eden "Cimbom" sonrasındaki 3 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.

    Galatasaray, ardından deplasmanda Hollanda temsilcileri Ajax ve AZ Alkmaar'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak AZ Alkmaar ile berabere kalarak kazanamama serisini sonlandıramadı.

    Galatasaray’da ayrılık! Yeni transfer yolcu

    SALLAI'NİN GOLLERİ YETMEDİ

    Galatasaray'ın Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, iki AZ Alkmaar maçında da fileleri havalandırdı.

    UEFA listesine ara transfer döneminin ardından yazdırılan Sallai, Galatasaray'daki ilk Avrupa Ligi maçına geçen hafta AZ Alkmaar karşısında çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin 4-1 kaybettiği karşılaşmadaki tek golünü atan 27 yaşındaki futbolcu, rövanş maçında da tabelayı değiştirdi.

    Süper Lig'de 1 golü bulunan Sallai, toplamda 3 gole ulaştı.

    Galatasaray’da ayrılık! Yeni transfer yolcu

    OSIMHEN ATMAYA DEVAM EDİYOR

    Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, takımın formunun düşmesine rağmen yükselişini sürdürüyor.

    Victor Osimhen, AZ Alkmaar maçında attığı golün ardından sarı-kırmızılı formayla gol sayısını 20'ye çıkardı.

    Trendyol Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 14 kez fileleri havalandıran Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7. karşılaşmada 6. kez gol sevinci yaşadı.

    Galatasaray’da ayrılık! Yeni transfer yolcu

    BERKAN'A TEPKİ

    AZ Alkmaar maçında Galatasaray taraftarı, oyuna giren Berkan Kutlu'ya ıslıkla tepki gösterdi.

    Teknik direktör Okan Buruk, müsabakanın 61. dakikasında Lucas Torreira'yı oyundan alırken yerine Berkan Kutlu'yu sahaya sürdü. Tecrübeli futbolcu, ismi anons edilmesinin ardından taraftarlar tarafından ıslıklandı.

    Taraftarlar, oyundan çıkan Torreira'ya ise tezahüratla destek verdi.

    Galatasaray’da ayrılık! Yeni transfer yolcu

    TFF'DEN PAYLAŞIM

    Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a elenmesi sonrası bir paylaşım yaptı.

    TFF'den yapılan paylaşımda, "UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off aşamasında mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, rövanş maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı.

    Ülke puanına yaptığı katkılar sebebiyle temsilcimiz Galatasaray'a teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

    Galatasaray’da ayrılık! Yeni transfer yolcu

    SEZON SONU AYRILIK VAR

    Galatasaray'da Avrupa'dan elenilmesinin ardından futbolcular olduğu kadar yöneticiler de eleştirildi. Yapılan transfer hatalarına dert yanılırken, geldiği günden bu yana sakatlıktan kurtulamayan Jakobs için de karar verildi.

    Galatasaray’da ayrılık! Yeni transfer yolcu

    DEVAM EDİLMEYECEK

    Galatasaray kariyerin iyi bir başlangıç yapan Jakobs, daha sonra ise yaşadığı sık sakatlıkların da etkisiyle düşüşe geçti. Sarı-kırmızılılar, sık sakatlık yaşayan ve takımı uzun süre yalnız bırakan Jakobs ile yola devam etmek istemiyor.

    Galatasaray’da ayrılık! Yeni transfer yolcu

    MONACO İLE GÖRÜŞME

    Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle 25 yaşındaki futbolcu için Monaco ile masaya oturacak.

    Galatasaray'da bu sezon 16 maçta süre bulan Jakobs, 1 asist yaptı.

    Galatasaray’da ayrılık! Yeni transfer yolcu

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