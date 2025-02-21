Okan Buruk'tan derbi yorumu! "Sezonun en önemli maçına çıkacağız"

Okan Buruk (AA)

İşte Buruk'un açıklamaları;

"Asıl amacımız erken bir golle maçın havasına girmek ve rakibimizi zor duruma düşürmek istiyorduk. Golü bir türlü bulamadık. Üstüne 1-0 geriye düştük. İkinci yarının başında biraz daha iyi oynadık. Davinson'u korumak için çıkardık. Çok fazla depar atarak oynadı. Kalemize ilk gelen top gol oldu. 2-2'ye getirdik ama çok pozisyon verdik. Günay bugün çok iyi performans çıkardı. Sakatlıklar, cezalar, statü gereği yazamadıklarımız.. Şanssızlıklarımız tura tutunamamamıza sebep oldu. Sevindiğimiz yan sakatlık olmaması. 3 gün arayla maçlar oynadık. Rakibimizin maçları ertelenmişti, daha dinçlerdi. Osimhen'in sakatlanmaması için son 10 dakika çıkardık. İlk golü bulsak belki maçın içerisine girebilirdik. Genel performans olarak kendi kalitemizin altında kaldık. Arkaya dönüp baktığımda çok önemli bizim için 5-6 tane oyuncu bekliyordu. Bu tür maçları oynayabilecek oyuncularımız olacak. Kendi sahamızda oynayacağız. Oynayan oyuncularımızı dinlendirip oynamayan oyuncularımızı hazırlayacağız. Bugün 2 maç üst üste oynayan oyuncularımız sonraki maçta daha dinç olacak. Bu sezonun en önemli maçına çıkacağız. Türk futbolu adına üzgünüz. Hayallerimize ulaşamadık."

"İstediğimiz bir gece olmadı. Daha ümitliydik. İlk golü bulsak maçın içerisine girebilirdik. Performans olarak iyi birkaç isim sayabiliriz. Genel olarak kendi kalitemizin altında kaldık. Arkaya dönüp baktığımda, kulübenin arkasına, çok önemli 5-6 oyuncu bekliyordu o maçı. Onların bizlerle olması, kadro genişliğimiz, bu tür maçları oynayabilecek oyuncu yapısı bizim için avantaj olacak. Kendi sahamızda olacak. Arada 4 gün var. Dinlenme süresi yeterli. Seyahat etmiyoruz. Dinlenme süresi yeterli. Oynamayan oyuncularla taktiksel çalışma olacak. Pazar günü taktiksel çalışma olacak. Diri, isteyen, bekleyen oyuncularımız var. İki maç üst üste oynayan oyuncular fiziksel ve mental olarak daha hazır olacak. 6 puan öndeyiz ligde. İç sahada oynayacağımız maç, bu sezonun en önemli maçı."

DERBİDE YOKLAR

Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Buruk, sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs ve Alvaro Morata'nın Fenerbahçe maçında oynamalarının zor olduğunu açıkladı.

"MAÇI YENİ BİTİRDİK"

Öte yandan AZ Alkmaar maçındaki performansıyla dikkat çeken kaleci Günay Güvenç'in derbide oynayıp oynamayacağı hakkındaki soruya yanıt veren Buruk, "Maçı daha yeni bitirdik. Bakıp değerlendireceğiz." sözlerini sarf etti.