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Galatasaray tribünlerinden Celtic taraftarlarına teşekkür ve Filistin'e destek

UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda AZ Alkmaar ile karşılaşan Galatasaray'da taraftarlar, Filistin'e destek veren Celticlileri unutmayarak teşekkür etti. Ayrıca soykırıma tepki gösterilip dünyaya çağrıda bulunuldu.

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 21:20 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 21:20
Galatasaray tribünlerinden Celtic taraftarlarına teşekkür ve Filistin’e destek

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    Galatasaray taraftarları, AZ Alkmaar maçında Doğu Tribünü'nde açtıkları pankartlarla İskoç ekibi Celtic'in taraftarlarına teşekkür etti. Yeşil beyazlı tribünler, hemen her maçta Filistin'e destek veren koreografileriyle tanınıyor.

    Sarı-kırmızılılar, açtıkları pankartta "Filistin'e olan sarsılmaz destekleri için Celtic taraftarlarına teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Ayrıca kale arkası tribünlerinde "Filistin'deki soykırımı durdurun" ve "Filistin özgür değilse, dünya tutsaktır" yazılı pankartlar da sergilendi.

    Galatasaraylı taraftarlar, Filistin'e destek verdi (DHA)Galatasaraylı taraftarlar, Filistin'e destek verdi (DHA)

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