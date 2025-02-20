Galatasaray tribünlerinden Celtic taraftarlarına teşekkür ve Filistin’e destek

Galatasaray taraftarları, AZ Alkmaar maçında Doğu Tribünü'nde açtıkları pankartlarla İskoç ekibi Celtic'in taraftarlarına teşekkür etti. Yeşil beyazlı tribünler, hemen her maçta Filistin'e destek veren koreografileriyle tanınıyor.

Sarı-kırmızılılar, açtıkları pankartta "Filistin'e olan sarsılmaz destekleri için Celtic taraftarlarına teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Ayrıca kale arkası tribünlerinde "Filistin'deki soykırımı durdurun" ve "Filistin özgür değilse, dünya tutsaktır" yazılı pankartlar da sergilendi.

Galatasaraylı taraftarlar, Filistin'e destek verdi (DHA)