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Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Rizespor galibiyeti moralleri düzeltti. Yeni transferlerin ardından kadroda alternatifleri çoğalan teknik direktör Okan Buruk'un, takıma sezon başında katılan yıldız ismin üzerini çizdiği öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 11:30 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 10:46
Galatasaray’da ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi

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    Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Rizespor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar Victor Osimhen'in attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız geçti.

    Galatasaray’da ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi

    SÜPER LİG REKORU KIRILDI

    Süper Lig'in 24. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray, Süper Lig tarihinde görülmemiş bir rekora imza attı.

    Bu sezonki 23 Süper Lig maçının 20'sini kazanan Galatasaray, lig tarihinde bir sezonun ilk 23 karşılaşmasından 20 galibiyet çıkaran ilk takım oldu.

    Galatasaray’da ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi

    24 MAÇTIR YENİLMİYOR

    Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'de yakaladığı yenilmezlik serisini 24 maça taşıdı. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin geçen sezon 1, bu sezon da 23 müsabakada bileği bükülmedi.

    Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

    Galatasaray’da ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi

    ÜST ÜSTE 32 MAÇTA FİLELERİ SARSTI

    Galatasaray, son 32 resmi müsabakada fileleri havalandırdı.

    Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Haziran 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 21 Süper Lig, 9 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu.

    Bu süreçte ligde 2'si hükmen galibiyetten olmak üzere hanesine 55 gol yazılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 20, Türkiye Kupası'nda ise 6 kez fileleri havalandırdı.

    Galatasaray’da ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi

    3 MAÇ SONRA GOL YENDİ

    Galatasaray, Süper Lig'de 3 maçın ardından kalesinde gol gördü.

    Ligin 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ve 22. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı takım, 23. haftada ise 30. dakikada rakibinin sahadan çekilmesi nedeniyle Adana Demirspor mücadelesini 3-0 hükmen kazandı.

    Sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor karşısında 54. dakikada Ali Sowe'un golüne engel olamadı.

    Galatasaray’da ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi

    OSIMHEN ŞAHA KALKTI

    Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Süper Lig'deki gol sayısını 14'ye çıkardı.

    Yıldız santrfor, ligdeki 18. maçında 14 gole ulaştı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 maçta 5 golü olan Osimhen, toplamda 19 kez fileleri havalandırdı.

    Çaykur Rizespor maçı öncesinde attığı son 4 golü de penaltıdan bulan Osimhen, 6 lig karşılaşmasının ardından akan oyunda gol sevinci yaşadı.

    Galatasaray’da ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi

    MERTENS'İN PSİKOLOJİSİ BOZULDU!

    Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine yol açan penaltı pozisyonu, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens'in psikolojisini altüst etti.

    Türk futbolunu sarsan olayın ardından yapılan yorumlar, sosyal medyada yapılan paylaşımlar, kabul edilebilir seviyede değildi. Teknik Direktör Okan Buruk, Mertens'e sahip çıkmaya çalışsa da her geçen gün artan eleştirilerin dozu hakaret boyutuna ulaştı. Psikolojisi bozulan 37 yaşındaki oyuncu, Çaykur Rize maçının ilk yarısın da sahada hayalet gibi gezdi.

    Galatasaray’da ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi

    DERBİDE NE YAPACAK?

    Okan Buruk da bu durum karşısında seyirci kalmadı ve ikinci yarıya başlarken, Dries Mertens'i oyundan aldı. Buruk, Fenerbahçe derbisine kadar Mertens'e moral vermeye çalışacak. AZ Alkmaar maçında da Galatasaraylı taraftarlar, Belçikalı'ya olan desteklerini net bir şekilde gösterecekler.

    Galatasaray’da ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi

    LEMINA KALDIĞI YERDEN!

    Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina, Rizespor maçında gelen galibiyette başrol oyunculardan birisi oldu.

    Maçın 60. dakikasında oyuna dahil olan Lemina, oyuna girdiği andan itibaren takımının çehresini değiştirmeyi başardı.

    Orta sahada Torreira ile yan yana oynayan takımın merkezine büyük direnç kazandıran Lemina, öne geçen Gabriel Sara'nın da büyük bir konfor ile oynamasını sağladı.

    Galatasaray’da ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi

    ORTA SAHAYI DOMİNE ETTİLER

    Lemina oyuna girdikten sonra Galatasaray, Lucas Torreira'nın da etkisiyle neredeyse tüm ikinci topları kontrolüne aldı ve atak sürekliliği sağladı.

    Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golde ise Lemina'nın kafasıyla aşırdığı topa Osimhen dokundu ve Gabonlu oyuncu güzel oyununun yanına bir de asist eklemiş oldu.

    Galatasaray’da ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi

    1695 GÜN SONRA DÖNDÜ

    Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren Mario Lemina, 1695 gün sonra sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

    Galatasaray’da ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi

    FLAŞ JAKOBS KARARI

    Galatasaray, yaz transfer döneminde Monaco'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığı Ismail Jakobs ile ilgili kararını verdi.

    Galatasaray’da ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi

    SIK SAKATLIK YAŞADI

    Galatasaray kariyerin iyi bir başlangıç yapan Jakobs, daha sonra ise yaşadığı sık sakatlıkların da etkisiyle düşüşe geçti. Sarı-kırmızılılar, sık sakatlık yaşayan ve takımı uzun süre yalnız bırakan Jakobs ile yola devam etmek istemiyor.

    Galatasaray’da ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi

    MONACO İLE GÖRÜŞME

    Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle 25 yaşındaki futbolcu için Monaco ile masaya oturacak.

    Galatasaray'da bu sezon 16 maçta süre bulan Jakobs, 1 asist yaptı.

    Galatasaray’da ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi

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