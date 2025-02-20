Galatasaray - AZ Alkmaar | CANLI

Victor Osimhen (AA) CİMBOM 14. TAMAMLADI Temsilcimiz Galatasaray, yeni formatıyla düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında 13 puan toplamayı başardı. Sarı kırmızılı ekip, 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamladığı lig usulünde 14. basamağa yerleşti ve Play-off turuna adını yazdırdı.

Barış Alper Yılmaz (AA) HOLLANDALILAR AVERAJSIZ ÇIKTI Alkmaar ekibi ise 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 11 puan alan Maarten Martens'in öğrencileri, 19. basamakta yer aldı. 13 gol atıp 13 gol yediler ve averajları olmadan Play-off'lara kaldılar.

Gabriel Sara (AA) İLK MAÇ 4-1 BİTTİ Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile geçen hafta karşılaştığı mücadelede, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi. Sven Mijnans'ın perdeyi açtığı mücadelede Roland Sallai yanıt verip skoru dengelese de Troy Parrott takımını öne geçirdi. İlk yarı 2-1 sona erdi. İkinci devrede dakikalar 61'i gösterirken Kaan Ayhan kırmızı kart gördü. 57'de Jordy Clasie ve 66'da David Moller Wolfe, maçın sonucunu 4-1 olarak tayin etti.

Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Demirbay (AA) EKSİKLER VAR Avrupa'daki kaderi belirleyecek müsabakada sarı-kırmızılı ekipte önemli eksikler bulunuyor. İlk maçta kırmızı kart gören Kaan Ayhan, cezalı duruma düştüğü için karşılaşmada forma giyemiyor. Bunun yanı sıra sakatlıkları ve diğer sebepler nedeniyle İsmail Jakobs, Alvaro Morata, Yunus Akgün ve Mauro Icardi de kadroda yer almıyor. Galatasarayda ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi