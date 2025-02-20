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Galatasaray - AZ Alkmaar | CANLI

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, ilk maçta 4-1 yenildiği AZ Alkmaar ile İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar, seyircisi önünde 3 farklı dezavantaja sahip olmasına rağmen adını son 16 turuna yazdırmak amacında. Cezalı yıldızların dönmesi sonrasında elde edilecek skor, sezonun da kaderini belirleyecek. Galatasaray - AZ Alkmaar maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 19:33 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 20:44
Galatasaray - AZ Alkmaar | CANLI

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Muhteşem bir başlangıç yaptığı UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a yenilerek grup aşamasını hiç beklemediği bir yerde tamamlayan Galatasaray, Play-off turundan yoluna devam ediyor.

    İlk maçını Hollanda'da kaybeden Aslan, RAMS Park'ta AZ Alkmaar'ı ağırlıyor.

    CANLI TAKİP

    Galatasaray - AZ Alkmaar maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Kerem Demirbay (AA)Kerem Demirbay (AA)

    GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇI İLK 11'LERİ

    Galatasaray: Günay, Sanchez, Cuesta, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper, Osimhen

    AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Belic, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Lahdo, Parrott

    Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

    CİMBOM 14. TAMAMLADI

    Temsilcimiz Galatasaray, yeni formatıyla düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında 13 puan toplamayı başardı. Sarı kırmızılı ekip, 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamladığı lig usulünde 14. basamağa yerleşti ve Play-off turuna adını yazdırdı.

    Barış Alper Yılmaz (AA)Barış Alper Yılmaz (AA)

    HOLLANDALILAR AVERAJSIZ ÇIKTI

    Alkmaar ekibi ise 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 11 puan alan Maarten Martens'in öğrencileri, 19. basamakta yer aldı. 13 gol atıp 13 gol yediler ve averajları olmadan Play-off'lara kaldılar.

    Gabriel Sara (AA)Gabriel Sara (AA)

    İLK MAÇ 4-1 BİTTİ

    Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile geçen hafta karşılaştığı mücadelede, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi. Sven Mijnans'ın perdeyi açtığı mücadelede Roland Sallai yanıt verip skoru dengelese de Troy Parrott takımını öne geçirdi. İlk yarı 2-1 sona erdi.

    İkinci devrede dakikalar 61'i gösterirken Kaan Ayhan kırmızı kart gördü. 57'de Jordy Clasie ve 66'da David Moller Wolfe, maçın sonucunu 4-1 olarak tayin etti.

    Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Demirbay (AA)Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Demirbay (AA)

    EKSİKLER VAR

    Avrupa'daki kaderi belirleyecek müsabakada sarı-kırmızılı ekipte önemli eksikler bulunuyor. İlk maçta kırmızı kart gören Kaan Ayhan, cezalı duruma düştüğü için karşılaşmada forma giyemiyor.

    Bunun yanı sıra sakatlıkları ve diğer sebepler nedeniyle İsmail Jakobs, Alvaro Morata, Yunus Akgün ve Mauro Icardi de kadroda yer almıyor.

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