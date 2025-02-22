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Orkun ve Kerem 3 puanı getirdi! Benfica - Boavista: 3-0 | MAÇ SONUCU

Portekiz Premeier Lig'in 23. haftasında Boavista'yı ağırlayan Benfica, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Kerem Aktürkoğlu'nun asist yapıp Orkun Kökçü'nün gol attığı mücadelede Lizbon temsilcisi maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 22:56 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 22:56
Orkun ve Kerem 3 puanı getirdi! Benfica - Boavista: 3-0 | MAÇ SONUCU

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    Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile 3-3 berabere kalarak adını son 16 turuna yazdıran Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yine sahneye çıktı. Milli futbolcularımız, Lizbon ekibinin Boavista'yı ağırladığı mücadelede skoru 3 farka taşıyan isimler oldu.

    Orkun Kökçü (REUTERS)Orkun Kökçü (REUTERS)

    İlk gol bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen Bruma'nın asisti sonrası Andrea Belotti'den geldi. İlk devre 1-0 sona erdi. Dakikalar 70'i gösterirken 69'da oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, Vangelis Pavlidis'e golü attırdı ve fark ikiye çıktı. 77'de ise Orkun Kökçü penaltıdan skoru belirleyen golü attı. Karşılaşma 3-0 bitti.

    Puanını 53'e yükselten Benfica, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Kırmızı beyazlılar 9 Mart'ta Nacional ile yine Luz Stadyumu'nda karşılaşacak.