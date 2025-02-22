Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile 3-3 berabere kalarak adını son 16 turuna yazdıran Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yine sahneye çıktı. Milli futbolcularımız, Lizbon ekibinin Boavista'yı ağırladığı mücadelede skoru 3 farka taşıyan isimler oldu.
Orkun Kökçü (REUTERS)
İlk gol bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen Bruma'nın asisti sonrası Andrea Belotti'den geldi. İlk devre 1-0 sona erdi. Dakikalar 70'i gösterirken 69'da oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, Vangelis Pavlidis'e golü attırdı ve fark ikiye çıktı. 77'de ise Orkun Kökçü penaltıdan skoru belirleyen golü attı. Karşılaşma 3-0 bitti.
Puanını 53'e yükselten Benfica, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Kırmızı beyazlılar 9 Mart'ta Nacional ile yine Luz Stadyumu'nda karşılaşacak.