Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile 3-3 berabere kalarak adını son 16 turuna yazdıran Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yine sahneye çıktı. Milli futbolcularımız, Lizbon ekibinin Boavista'yı ağırladığı mücadelede skoru 3 farka taşıyan isimler oldu.