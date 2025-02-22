SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Konyaspor Kayserispor maçının tekrarını istedi!

Konyaspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarının ardından Kayserispor maçının tekrar oynanmasını talep etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 00:36 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 00:36
Konyaspor Kayserispor maçının tekrarını istedi!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kayserispor - Konyaspor karşılaşmasında Konyaspor'un Keyta ile attığı ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün aslında ofsayt olmadığını duyurdu.

    Konyaspor Yönetimi, hakem hataları nedeniyle mağdur olduklarını belirterek maçın yeniden oynanması gerektiğini vurguladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Kayserispor maçının tekrar edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu haklı talebimizin, Kayserispor camiası tarafından da anlayışla karşılanacağını düşünüyoruz."

    İŞTE KONYASPOR'UN AÇIKLAMASI

    "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu akşam bir TV programına katılmış ve 8 Şubat Cumartesi günü oynadığımız Kayserispor maçına ilişkin açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamalardan sonra AVAR'da görev alan kişi veya kişiler neticesinde Konyaspor'umuzun puanının gasp edildiği tescillenmiştir.

    Kayserispor - Konyaspor maçında AVAR'da görev alan teknik elemanların isimleri ve daha önce hangi maçlarımızda görev aldığı kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Öte yandan; Kulübümüz tarafından bahsedilen maça ilişkin adli süreç, ivedilikle başlatılacaktır.

    Konya Milletvekilimiz Sayın Mehmet Baykan, Kayserispor maçında attığımız üçüncü gole ilişkin federasyondan gelen yazılı metni, 14 Şubat günü kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Öyle anlaşılıyor ki; TFF 1. Başkan Vekili Sayın Mecnun Otyakmaz, AVAR'da görevli kişi veya kişiler tarafından yanlış bilgilendirilmiş ve bu sayede kamuoyunun yönlendirilmesi hedeflenmiştir.

    Herkesin dile getirdiği adil ve temiz futbol söylemine binaen Kayserispor - Konyaspor maçının tekrar edilmesi kaçınılmazdır. Çünkü Süper Lig'de her puan altın değerindedir. Bu haklı talebimiz, Kayserispor camiası tarafından da anlayışla karşılanacaktır."

    HACIOSMANOĞLU NE DEMİŞTİ?

    TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: "Konyaspor-Kayserispor maçında VAR hakemi yabancı. 'Pozisyonu defans oyuncusundan çizme, atak oyuncusundan çiz diyor. Zaten görüntülerde de ofsayt yok. İki kez söylüyor ama çizgiyi defans oyuncusundan çiziyor ve gol iptal oluyor.

    Bunu yapan şirket var, o arkadaşı bir daha göndermemelerini söyledik. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum, oranın hakimi olan hakemi dinlemiyorsun! Federasyona bir kazık olsun işte, ne olabilir işte!"

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Sermaye Piyasası Kurulu’ndan BIST’teki olağanüstü fiyat hareketlerine inceleme
    FETÖ’cüleri doyuran Maydonoz Döner’in 400. şubeyi Kanada’da açmaya hazırlandığı ortaya çıktı!
    Türk Telekom
    CANLI | Meteoroloji’den İstanbul’a sarı kodlu alarm! Bakanlık açıkladı: İstanbul-Ankara arasında trafiğe kapalı yol yok
    Trump Zelenskiy’i hedef aldı Putin’i övdü: İstese tüm Ukrayna’yı ele geçirir
    Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek
    Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı | Şirkete kayyum atandı
    Kartal 4. sıraya uçtu! Eyüpspor - Beşiktaş: 1-3 | MAÇ SONUCU
    PKK elebaşı Duran Kalkan’dan yine sabotaj denemesi: Açıklama gelecek her şey bitecek böyle bir şey yok | CHP’ye erken seçim aklı
    Fitne girişimi ya da…
    Başkan Erdoğan’dan Büyük Kongre mesajı: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız
    Galatasaray’da ayrılık! Yeni transfer yolcu
    Ekrem İmamoğlu ön seçim için başvuru yaptı... Mansur Yavaş’ın planı ne? Adaylıktan vazgeçmedi!
    Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu!
    Bu dava başka! Narin Güran dosyasında kritik tarih: 12 kişi hesaba çekilecek
    Paris ve Riyad’da masa kuruldu Ankara kendi hamlesini yaptı! ABD basını Türkiye etkisi dedi
    Kiev’den apar topar Zelenskiy anketi: Yüzde 57 oy iddiası! CIA / USAID bağlantısını Takvim.com.tr ortaya çıkardı
    İsrail’den yanlış ceset iddiası: Ateşkesin ikinci aşamasını geciktirmek için harekete geçtiler! Hamas listeyi verdi
    Grimes eski sevgilisi Elon Musk’a X’te önce yalvardı sonra küfretti: Çocuğumuz sakat kalacak
    Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...