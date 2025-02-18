Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Barış Alper Yılmaz'da büyük düşüş var. Oyun içinde çok şeyler yapmak istiyor, ama şansı da yardım etmiyor kendisine... Gabriel Sara'nın sakatlık dönüşü iyi olmadı. Eski gücü ve etkili pasları yok haftalardır. Dün de çok çalışmasına rağmen hücumda etkisizdi. Hatta kaçırdığı net bir gol pozisyonu da vardı. Ama galibiyet golünde de korneri kullanan isimdi Sara. Hakem Zorbay Küçük kötü bir maç yönetti. İlk yarıda gole giden Osimhen'e Alikulov'un yaptığı kartlık bir faul vardı. Hakem bu pozisyonu devam ettirdi.

81'de Papanikolaou'nun Osimhen'e bir hareketi vardı. Bu pozisyon da kartlıktı. Zorbay Küçük yine kartını çıkarmadı. İkinci yarıda da Sara'ya ceza sahasında yapılan hareket penaltıydı. Enteresan bir şekilde VAR da devreye girmedi. Maçın hakemi Zorbay Küçük, Galatasaraylı oyunculara adeta göz açtırmadı. Ama Galatasaray maçı kazanmasını bildi.

Oyunun son anlarında Galatasaray'ın golü maçın yıldızı Osimhen'den geldi. Sara'nın kullandığı kornerde Lemina topu aşırttı. Osimhen tamamladı. Osimhen, 90 dakika boyunca adeta tek başına bir yanardağ ordusu gibiydi. Galatasaray şampiyonluk yolunda çok zor bir deplasmandan 3 puanla dönmesini bildi. Aslan Cimbom, AZ Alkmaar rövanşı için moral depolarken, Fenerbahçe derbisi öncesinde 6 puanlık avantajını da korumuş oldu.

LEVENT TÜZEMEN – PSİKOLOJİK BASKI G. Saray'ın yaptığı son transferlerden sonra Okan Buruk, her maça üçlü savunma ile başlamamalı. Bu üçlü anlayışı yüzünden G.Saray ilk yarıda Rizespor'a karşı etkisiz oynadı, tek isabetli şut atmadı. Pozisyon bile üretemedi. Sahada tek başına mücadele eden kişi Abdülkerim oldu. Barış Alper'in takım oyunundan uzak kendi ile savaşması rakibi sırtına alarak ısrarla çalım atması takıma zarar verdi.