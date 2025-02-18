Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – YANARDAĞ ORDUSU VICTOR OSIMHEN!
AZ Alkmaar yenilgisi sonrasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor deplasmanında nasıl bir reaksiyon göstereceği merak konusuydu. Son derece temposuz, kanatları iyi kullanamayan ve pozisyon üretmekte zorlanan bir Galatasaray izledik ilk yarıda... Sarı-kırmızılıların oyunun hemen başında Ahmed Kutucu ile yakaladıkları bir pozisyon vardı. Ahmed vurmak ile pas vermek arasında gel-git yaşayınca pozisyon da uçup gitmiş oldu. Çaykur Rizespor'un ise ilk yarıda Hojer, Akintola ve Abdülkadir Ömür ile yakaladığı gol pozisyonları vardı. Karadeniz ekibinin Sowe ile bir topu da direkten döndü.