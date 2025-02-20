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RAMS Park'ta son durum! İşte Galatasaray - AZ Alkmaar öncesi zemin

Galatasaray ile AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında bu akşam saat 20.45’te RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. İstanbul'da etkili olması beklenen kar nedeniyle zeminin son durumu da merak konusu haline geldi.

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 18:42 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 19:16
RAMS Park’ta son durum! İşte Galatasaray - AZ Alkmaar öncesi zemin

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    İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Galatasaray - AZ Alkmaar karşılaşması öncesinde zeminin nasıl olacağı merak ediliyor.

    Galatasaray - AZ Alkmaar maçı öncesi son gelişmeler

    Son olarak Hollanda ekibinin antrenmanı sırasında stadyum zemininin karla kaplandığı görüldü. RAMS Park'ta branda serme işleminin AZ Alkmaar'ın antrenman süreciyle çakışmaması için yapılmadığı öğrenildi. Zeminin korunması adına gece boyunca ısıtma sistemi devreye sokuldu ve karın büyük ölçüde eridiği belirtildi.

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    ISITMA SİSTEMLERİ KISA SÜRELİ PANİK YARATTI

    Stadyumda kullanılan ısıtma sistemlerinin çıkardığı solaryum ışıkları, bulutlara pembe olarak yansıdı. Bu durum çevrede kısa süreli bir paniğe neden oldu ancak ışıkların zemini korumak için kullanılan sistemden kaynaklandığı kısa sürede anlaşıldı.

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    KAR KÜREME VE TUZLAMA EKİPLERİ HAZIR BEKLİYOR

    Maç öncesi ve sonrasında olası kar yağışına karşılık stadyum çevresinde kar küreme ve tuzlama araçları hazır bekletiliyor. Ekipler, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için nöbet tutarak zeminin güvenliğini sağlamaya devam ediyor.

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