RAMS Park’ta son durum! İşte Galatasaray - AZ Alkmaar öncesi zemin

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İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Galatasaray - AZ Alkmaar karşılaşması öncesinde zeminin nasıl olacağı merak ediliyor. Galatasaray - AZ Alkmaar maçı öncesi son gelişmeler Son olarak Hollanda ekibinin antrenmanı sırasında stadyum zemininin karla kaplandığı görüldü. RAMS Park'ta branda serme işleminin AZ Alkmaar'ın antrenman süreciyle çakışmaması için yapılmadığı öğrenildi. Zeminin korunması adına gece boyunca ısıtma sistemi devreye sokuldu ve karın büyük ölçüde eridiği belirtildi.

AZ Alkmaar'lı oyuncular sona idmanlarını RAMS Park'ta yaptı (AA) ISITMA SİSTEMLERİ KISA SÜRELİ PANİK YARATTI Stadyumda kullanılan ısıtma sistemlerinin çıkardığı solaryum ışıkları, bulutlara pembe olarak yansıdı. Bu durum çevrede kısa süreli bir paniğe neden oldu ancak ışıkların zemini korumak için kullanılan sistemden kaynaklandığı kısa sürede anlaşıldı.