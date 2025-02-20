Basketbol Gelişim Merkezi 'nde oynanan karşılaşmada, Shane Larkin, Cedi Osman , Furkan Haltalı, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi ilk beşiyle sahaya çıkan Türkiye, dış şutlarda düşük yüzdeyle oynarken rakibin pota altı sayılarına engel olamayınca ilk çeyreği 12-17 geride kapattı. İkinci periyodun başında erken faul problemi yaşayan Milli Takım, savunma direncini kaybetti. Basit top kayıplarıyla fark çift hanelere çıkarken, İtalya devreye 48-31 önde girdi.

Kenan Sipahi (AA)

CEDİ OSMAN'IN ÇABASI YETMEDİ

İkinci yarıya Cedi Osman'ın etkili hücum performansıyla başlayan Türkiye, farkı tek hanelere düşürse de 3. periyodu 60-30 geride tamamladı. Son çeyrekte Onuralp Bitim'in sayıları ve sert savunma hamlesi farkı kapatmaya yetmeyince, Ay-yıldızlılar parkeden 67-80 mağlup ayrıldı.

Şehmus Hazer (AA)

MİLLİ TAKIM TARAFTARINDAN BÜYÜK DESTEK

İstanbul'daki olumsuz hava koşullarına rağmen Basketbol Gelişim Merkezi tribünleri dolarken, taraftarlar A Milli Basketbol Takımı'na büyük destek verdi. Karşılaşma öncesinde dünyaca ünlü DJ Burak Yeter, gerçekleştirdiği sahne performansıyla tribünleri coşturdu.

SEMİH ERDEN'E VEFA

NBA'de Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers formaları da giyen, Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes, Darüşşafaka, Karşıyaka, Türk Telekom ve Bursaspor gibi önemli takımlarda oynayan Milli Basketbolcu Semih Erden, 2 hafta önce basketbolu bıraktığını açıklamıştı. Karşılaşma öncesinde, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tunçeri tarafından kendisine 9 numaralı Milli Takım forması hediye edildi.