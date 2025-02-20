Fernando Muslera’dan 14 yıl sonra bir ilk!

2011 yılında sarı-kırmızılı takıma transfer olan Uruguaylı file bekçisi, bugüne kadar Süper Lig ve Avrupa kupalarında sürekli sahada yer aldı. AZ Alkmaar karşılaşmasında yedek kalan Muslera, böylece kariyerinde bir ilki yaşadı.

Fernando Muslera (AA)

Deneyimli kaleci, sadece 2020-2021 sezonunda yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona maçlarında ve Süper Lig'de Konyaspor ile Beşiktaş karşılaşmalarında yedek oturmuştu.

Şu ana kadar Galatasaray formasıyla 539 resmi maça çıkan Muslera, 7 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa olmak üzere toplamda 17 şampiyonluk kazandı.