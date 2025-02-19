Jose Mourinho’dan derbi talimatı!

Fenerbahçe'de Djiku, Çağlar, Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Livakovic, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.Teknik direktör Jose Mourinho, sağlık ekibiyle yaptığı görüşmede oyuncuların son durumunu öğrenirken, Anderlecht maçını riske etmeyebileceklerini ancak Galatasaray derbisine en azından bazı isimlerin yetişmesini istediğini vurguladı. "Onları bana yetiştirin" diyerek doktorlardan yoğun çaba göstermelerini talep etti.



Kulüp doktorları, Djiku'dan olumlu geri dönüş aldıklarını belirtirken, Çağlar'ın da derbiye yetişme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Diğer oyuncuların durumu ise maç günü netlik kazanacak.