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Fenerbahçe için Vlahovic iddiası!

Europa Calcio'da yer alan habere göre gelecek sezon hücum hattını daha da güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, gözünü Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'e dikti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 18:11 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 18:11
Fenerbahçe için Vlahovic iddiası!

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    Fenerbahçe, şimdiden gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler için İtalya'dan Dusan Vlahovic iddiası gündeme geldi.

    FENERBAHÇE VLAHOVIC İLE İLGİLENİYOR

    Europa Calcio'da yer alan habere göre; gelecek sezon hücum hattını daha da güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, gözünü Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'e dikti.

    Juventus, Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği Sırp golcü ile sözleşme yenileme sürecine girdi ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa yol ayrımı kararı alınabilir.

    Juventus'un 25 ile 30 milyon Euro arasında bonservis bedeli biçeceği ve Fenerbahçe'nin bunu ödemeye sıcak baktığı öne sürüldü.

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