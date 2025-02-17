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TFF'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için açıklama!

TFF'den 24 Şubat'ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için açıklama geldi. Açıklamada iki takımın başkanlarının Riva'ya davet edildiği duyuruldu.

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Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 18:31 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 18:49
TFF’den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için açıklama!

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    TFF'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

    "Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası hem ligimizin marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa'daki tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır.

    TFF'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için açıklama!

    Tüm futbol kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesidir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu vesileyle iki kulübümüzün değerli başkanlarını 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Riva'da bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmaya davet etmiştir.

    Türk futbolunun asırlık iki çınarı arasında oynanacak bu maçın futbol kalitesi ve fair play açısından örnek bir müsabaka olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz."

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