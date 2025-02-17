Eser Gürbüz'den transfer ve milli takım açıklaması! "Baskı yapıyorlar"

Bu sezon Ajax maçında ilk kez kadrosunda yer aldığı Heerenven'de çıktığı son 3 karşılaşmada Fortun Sittard ve Twente ağlarını sarsıp PEC Zwolle deplasmanında da asist yapan Eser Gürbüz, bir anda Türk takımlarının transfer listesine girdi. Genç oyuncu, Hollanda basınına geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"AİLEM TÜRK AMA ZOR BİR KARAR"

Hollanda U18 Milli Takımı'nda forma giyen Eser, uluslar arası kategorideki kararı hakkında şunları söyledi; "Bu zor bir soru. Bunu şimdilik kendime saklayacağım. Şu anda Hollanda 18 yaş altı milli takımında iyi iş çıkarıyorum. Bunu düşündüm. Hollanda'da büyüdüm ama tabii ki ailem Türk. Şimdilik Hollanda'yı seçiyorum."