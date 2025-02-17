Eser Gürbüz'den transfer ve milli takım açıklaması! "Baskı yapıyorlar"

Bu sezon Ajax maçında ilk kez kadrosunda yer aldığı Heerenven'de çıktığı son 3 karşılaşmada Fortun Sittard ve Twente ağlarını sarsıp PEC Zwolle deplasmanında da asist yapan Eser Gürbüz, bir anda Türk takımlarının transfer listesine girdi. Genç oyuncu, Hollanda basınına geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"AİLEM TÜRK AMA ZOR BİR KARAR"
Hollanda U18 Milli Takımı'nda forma giyen Eser, uluslar arası kategorideki kararı hakkında şunları söyledi; "Bu zor bir soru. Bunu şimdilik kendime saklayacağım. Şu anda Hollanda 18 yaş altı milli takımında iyi iş çıkarıyorum. Bunu düşündüm. Hollanda'da büyüdüm ama tabii ki ailem Türk. Şimdilik Hollanda'yı seçiyorum."
Eser Gürbüz (Heerenveen Instagram Hesabı)
FENERBAHÇE Mİ GALATASARAY MI?
Geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen kanat oyuncusu; "Türkiye'de yaşayan ailemde Fenerbahçeli de Galatasaraylı da Beşiktaşlı da var. Özellikle Fenerbahçeli olanlar imza atmam için mesaj gönderiyorlar" diye konuştu.
HOLLANDA'DA FUTBOL OYNAMAYI TERCİH EDİYOR
Eser ayrıca Süper Lig ve Eredivisie arasındaki tercihini ise Hollanda liginden yana kullandığını açıkladı.
"VAN PERSIE YÜZDE 10 İSTEDİ"
Transfer dedikodularına dair de konuşan Türk asıllı futbolcu; "Hoca da okumuş. Beni tebrik etti ama yüzde 10 istediğini söyledi. Buna hep birlikte gülebiliriz." ifadelerini kullandı.
Robin van Persie (Heerenveen Instagram Hesabı)
"HENÜZ ERKEN OLDUĞUNU SÖYLEDİM"
Futbol oyndığı dönemde Fenerbahçe forması da giyen Robin van Persie ise öğrencisinin geleceğine yönelik olarak yaptığı yorumda; "Eser'e bu adımı atmak için henüz çok erken olduğunu söyledim. O halen yolculuğunun başında. Ona tavsiyem Heerenveen'de kalması. Burada ilerleme kaydetmeli ve öğrenmeye devam etmeli. Sonra bu adım doğal olarak gelecektir." sözlerini sarf etti.