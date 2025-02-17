Bursaspor tribünlerinden İsrail tepkisi! "Futboldan men edin"

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Bursaspor, sahasında konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 4-1'lik skorla mağlup ederken, tribünlerde İsrail'e yönelik protestolar dikkat çekti. UEFA ve FIFA'ya çağrıda bulunan Bursaspor taraftarları, İsrail'in futboldan men edilmesi gerektiğini belirterek "Kick Israel out of football" (İsrail'i futboldan atın) yazılı pankart açtı. Bursaspor taraftarları, 19 Ocak'ta oynanan Düzce Cam Düzcespor maçı öncesinde de Filistin'e destek vermişti. "Özgür Filistin" şarkısı eşliğinde Filistin bayrağı koreografisi yapan yeşil-beyazlılar, kırmızı, siyah, yeşil ve beyaz renkli kartonlar kullanarak mesajlarını tribünlerden duyurmuştu.

Bursaspor taraftarlarının açtığı pankart (AA) GAZZE'DE 61 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten 19 Ocak 2025'e kadar süren saldırılarında, 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Bursaspor taraftarları, bu katliama sessiz kalmayarak tepki göstermeye devam ediyor. CELTİC TARAFTARLARINDAN BURSASPOR'A DESTEK

Bursaspor'un protestosu, İskoçya'nın ünlü kulübü Celtic'in taraftar grubu North Curve Celtic tarafından da desteklendi. Grup, sosyal medya hesaplarından Bursaspor taraftar grubu Maraton Platformu'nun açtığı pankarta yer verdi. Daha önce de Celtic taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynadıkları maçta İsrail'in saldırılarına tepki göstermiş, tribünlerde Filistin bayrakları açarak "Show Israel The Red Card" (İsrail'e kırmızı kart göster)" yazılı pankartla UEFA ve FIFA'ya çağrıda bulunmuştu.