Rizespor - Galatasaray maçında kritik an! Gabriel Sara penaltı bekledi

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile Didi Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar elde ettiği 2-1'lik skorla şampiyonluk yarışındaki 6 puanlık farkı korudu.
Galatasaray, Çaykur Rizespor ile Didi Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar elde ettiği 2-1'lik skorla şampiyonluk yarışındaki 6 puanlık farkı korudu.
Mücadelenin 78'inci dakikasında Gabriel Sara, ceza sahası içinde yerde kaldı ve gözler hakem Zorbay Küçük'e çevrildi. Ancak devam kararı çıktı.
Pozisyon, A Spor ekranlarında yorumlandı. Mustafa Çulcu; "Gabriel Sara, kendini yere bırakarak penaltı almaya çalışmış. Bu pozisyondan penaltı çıkmaz." dedi.