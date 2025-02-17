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Rizespor - Galatasaray maçında kritik an! Gabriel Sara penaltı bekledi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrıldı. Cimbom, 78'de Gabriel Sara'nın yerde kalmasından sonra penaltı bekledi. Pozisyon, A Spor ekranlarında canlı yayında yorumlandı.

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Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 23:52 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 23:52
Rizespor - Galatasaray maçında kritik an! Gabriel Sara penaltı bekledi

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    Galatasaray, Çaykur Rizespor ile Didi Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar elde ettiği 2-1'lik skorla şampiyonluk yarışındaki 6 puanlık farkı korudu.

    Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

    Mücadelenin 78'inci dakikasında Gabriel Sara, ceza sahası içinde yerde kaldı ve gözler hakem Zorbay Küçük'e çevrildi. Ancak devam kararı çıktı.

    Pozisyon, A Spor ekranlarında yorumlandı. Mustafa Çulcu; "Gabriel Sara, kendini yere bırakarak penaltı almaya çalışmış. Bu pozisyondan penaltı çıkmaz." dedi.

    Gabriel Sara'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı var mı?
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