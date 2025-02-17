Amerikan Ulusal Basketbol Birliği (NBA) tarafından düzenlenen All-Star maçında Alperen Şengün'ün de forma giyindiği Chuck's Global Stars Kenny's Young Stars'ı 41-32'lik yenerek finale yükseldi.
Ekip, daha sonra Shaq's OGs ile karşılaştı. Aperen Şengün ilk All Star maçında 2/2 isabetle 4 sayı attı. Takımı finale yükselen Alperen, final maçında maçın bitimine bir kaç saniye kala oyuna dahil oldu.
Yeni formatta düzenlenen ilk All Star hafta sonunu Shaquille O'Neal'ın takımı kazandı.
İKİNCİ KEZ BİR TÜRK PARKEDE
NBA'in en iyi basketbolcularını bir araya getiren All-Star oyunları bu yıl Golden State Warriors'ın sahası Chase Center'da oynanıyor. 74'üncü All-Star oyunlarında bu yıl yeni bir format deneniyor. Şengün, 2007'de All Star maçına seçilen Mehmet Okur'un ardından bu başarıyı gösteren ikinci Türk basketbolcu olarak sahneye çıktı.
"TÜRK TERMİNATÖR"
NBA'in efsanevi yıldızlarından Shaquille O'Neal'ın Alperen için "Türk Terminatör" dediği anlar maça damga vurdu.
YENİ FORMAT NASIL?
NBA All-Star maçını daha heyecanlı hale getirmek için bu yıl yeni bir format deneniyor. NBA yöneticileri, format değişikliğiyle All-Star maçlarına yönelik azalan ilgiyi artırmayı amaçlıyor. All-Star dört takımlı ve üç maçlı bir mini turnuvaya sahne olacak.
Dört takım da yarı finallerde birer maç yapacak. Birinci maçın kazananıyla ikinci maçın kazananı, üçüncü ve final maçında karşı karşıya gelecek. Her iki maçta da 40 sayıya ulaşan veya bu sayıyı aşan ilk takım adını finale yazdıracak. Her takımda sekiz oyuncu yer alacak.
NBA All-Star maçı için seçilen 24 oyuncu Charles Barkley, Shaquille O'Neal ve Kenny Smith tarafından üç ayrı takıma dağıtıldı. Bu üç isim ayrıca takımlarının genel menajeri (GM) olarak görev yapacak. Dördüncü takım ise All-Star oyunları kapsamında 14 Şubat Cuma günü oynanan başka mini bir turnuvanın ardından seçildi. Rising Stars ya da "Yükselen Yıldızlar" olarak adlandırılan etkinlikte, NBA'in en iyi birinci ve ikinci yıl oyuncuları ile NBA G League yıldızlarından oluşan dört takım bir araya geldi. Bu mini turnuvanın kazananı C Takımı dördüncü ekip olarak All-Star'a katılma hakkı elde etti. WNBA efsanesi Candace Parker, Candace Takımı olarak adlandırılacak dördüncü takımın GM'i olarak görev yapacak.