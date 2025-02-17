YENİ FORMAT NASIL?

NBA All-Star maçını daha heyecanlı hale getirmek için bu yıl yeni bir format deneniyor. NBA yöneticileri, format değişikliğiyle All-Star maçlarına yönelik azalan ilgiyi artırmayı amaçlıyor. All-Star dört takımlı ve üç maçlı bir mini turnuvaya sahne olacak.

Dört takım da yarı finallerde birer maç yapacak. Birinci maçın kazananıyla ikinci maçın kazananı, üçüncü ve final maçında karşı karşıya gelecek. Her iki maçta da 40 sayıya ulaşan veya bu sayıyı aşan ilk takım adını finale yazdıracak. Her takımda sekiz oyuncu yer alacak.