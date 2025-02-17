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Sasa Ilic'ten Ognjen Mimovic için övgü dolu sözler! "Zenit doğru iş yaptı"

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı ancak yabancı kontenjanı nedeniyle Zenit'e kiraladığı Ognjen Mimovic hakkında teknik direktör Sasa Ilic’ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 19:46 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 19:47
Sasa Ilic’ten Ognjen Mimovic için övgü dolu sözler! Zenit doğru iş yaptı

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    Zenit'in Mimovic hamlesini değerlendiren Ilic, genç futbolcunun büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

    "Mimovic, çok genç ve yetenekli bir oyuncu. Kızılyıldız ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlarda kalitesini kanıtladı. Zenit'e büyük katkı sağlayabilir ve takımın başarısına yardımcı olabilir. Bu transferle Zenit kesinlikle doğru bir iş yaptı."

    Ognjen Mimovic (Fenerbahçe Kulübü)Ognjen Mimovic (Fenerbahçe Kulübü)

    ALİ KOÇ: "MİMOVİC GELECEĞE YATIRIMDIR"

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Yüksek Divan Kurulu toplantısında Ognjen Mimovic transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, bu transferin kulübün geleceğe yaptığı stratejik bir yatırım olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

    "Mimovic, geleceğe yatırımdır. Ferdi etkisi yaratacak bir isim. 14 yabancı oyuncumuz varken neden 15. oyuncuyu aldığımızı düşünebilirsiniz ama bu fırsatı kaçırmak istemedik. Maximin'in Napoli'ye transfer olma ihtimali vardı, gerçekleşmedi ama iyi ki olmadı. Mimovic, Zenit'e 6 aylığına kiralandı ve önümüzdeki sezon takımımıza büyük katkı sağlayacak. Geleceğe yönelik çok önemli transferler yaptık."

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