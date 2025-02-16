Dünya devinden Victor Osimhen bombası! Transfer için geri sayım başladı

ALKMAAR'DA HEZİMET UEFA Avrupa Ligi'nde ise eşleştiği AZ Alkmaar'a konuk olan Aslan, hiç beklemediği bir yenilgi aldı. Daha önce Young Boys yenilgisinden bu yana oynadığı karşılaşmalardaki namağlup unvanını Ajax karşısında kaybeden Okan Buruk ve öğrencileri bu kez de Alkmaar temsilcisine 4-1 yenildi.

BÜYÜK TEPKİ UEFA Avrupa Ligi'nde ise AZ Alkmaar karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından rövanş mücadelesi için cezalı oyuncuların dönmesiyle birlikte turun atlanması hedefleniyor. Hollanda'daki hezimet, taraftarlrın tepkisini çekmiş ve hem teknik direktör Okan Buruk hem de yönetim topa tutulmuştu.

3 YILDIZ DÖNÜYOR Ajax ile Amsterdam'da oynanan UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında sarı kart gören Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Victor Osimhen, Alkmaar'daki mücadelede forma giymemişti. 3 futbolcunun RAMS Park'taki randevuda takımları adına önemli bir katkı yapması bekleniyor.

BÜYÜK KAYIP MORATA Maçın ardından ağrı hisseden Alvaro Morata'dan ise kötü haber geldi. İspanyol futbolcunun sol arka üst adale grubunda ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildi.