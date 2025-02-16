Dünya devinden Victor Osimhen bombası! Transfer için geri sayım başladı

KOLO MUANI KİRALANACAK
Juventus, ara transfer döneminde Paris Saint-Germain'den Kolo Muani'yi yarım sezonluğuna kiralamıştı. Yeni sezonda Fransız forveti satın alma opsiyonuyla tekrar kiralamayı planlayan İtalyan ekibi, forvet hattını güçlendirmeyi amaçlıyor.
JUVENTUS'UN PLANI HAZIR
Calciomercato'nun habeine göre Avrupa'nın birçok dev kulübüyle ismi anılan Osimhen'in en ciddi taliplerinden biri Juventus. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Torino ekibi Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak için hazırlıklarını yapıyor.
VLAHOVIC LİSTEDE
Juventus'un planına göre, takımda gözden düşen Sırp forvet Dusan Vlahovic'in satışından önemli bir bonservis geliri elde edilmesi hedefleniyor. Bu gelirin büyük bir kısmının Victor Osimhen transferine ayrılması bekleniyor.
NAPOLI PAZARLIĞA YANAŞMIYOR
Victor Osimhen'in sözleşmesinde yer alan 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanmayı planlayan Juventus, Napoli'nin bu rakamda pazarlık yapmayacağını da göz önünde bulunduruyor. Torino ekibinin, transfer için gerekli bütçeyi oluşturmak adına çeşitli oyuncu satışlarını değerlendirdiği belirtiliyor.
OSIMHEN'İN GALATASARAY PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 23 maça çıkan Victor Osimhen, 17 gol ve 5 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Sarı-kırmızılı takımda önemli bir rol oynayan yıldız oyuncunun sezon sonunda Avrupa'nın büyük liglerinden birine transfer olması bekleniyor.