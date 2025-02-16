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Dünya devinden Victor Osimhen bombası! Transfer için geri sayım başladı

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, dünyanın gündeminden düşmüyor. Birçok takımla adı anılan Nijeryalı futbolcu, ağları havalandırmayı sürdürürken birçok takımın da iştahını kabartıyor. İtalya'dan gelen son iddiaya göre Avrupa'nın dev ekiplerinden biri, santraforunu satarak 26 yaşındaki futbocuyu kadrosuna katacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 17:59 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 18:13
Dünya devinden Victor Osimhen bombası! Transfer için geri sayım başladı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Teknik direktör Okan Buruk dönemindeki 2 sezonda da ligde şampiyonluk yaşayan Galatasaray, bu yıl da yarışı ezeli rakibi Fenerbhaçe'nin 6 puan önünde lider olarak götürüyor. Sarı kırmızılı ekip, sezon sonunda mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

    Dünya devinden Victor Osimhen bombası! Transfer için geri sayım başladı

    ADANA DEMİRSPOR'U HÜKMEN YENDİ

    Cimbom, ligdeki son maçında Adana Demirspor ile karşılaşmış ancak konuk takımın 34. dakikada sahadan çekilmesi sonrasında mücadeleyi hükmen 3-0 galip tamamlayarak haftayı 3 puanla kapatmıştı.

    Dünya devinden Victor Osimhen bombası! Transfer için geri sayım başladı

    LİGDE 2 KRİTİK MAÇ

    Galatasaray hem yaz hem de kış transfer dönemlerinde yaptığı takviyelerle kadrosunu dünyaca ünlü isimlerle güçlendirdi. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak ve beşinci yıldızı takmak isteyen Aslan'da Rizespor ve Fenerbahçe karşılaşmaları büyük önem taşıyor.

    Dünya devinden Victor Osimhen bombası! Transfer için geri sayım başladı

    ALKMAAR'DA HEZİMET

    UEFA Avrupa Ligi'nde ise eşleştiği AZ Alkmaar'a konuk olan Aslan, hiç beklemediği bir yenilgi aldı. Daha önce Young Boys yenilgisinden bu yana oynadığı karşılaşmalardaki namağlup unvanını Ajax karşısında kaybeden Okan Buruk ve öğrencileri bu kez de Alkmaar temsilcisine 4-1 yenildi.

    Dünya devinden Victor Osimhen bombası! Transfer için geri sayım başladı

    BÜYÜK TEPKİ

    UEFA Avrupa Ligi'nde ise AZ Alkmaar karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından rövanş mücadelesi için cezalı oyuncuların dönmesiyle birlikte turun atlanması hedefleniyor. Hollanda'daki hezimet, taraftarlrın tepkisini çekmiş ve hem teknik direktör Okan Buruk hem de yönetim topa tutulmuştu.

    Dünya devinden Victor Osimhen bombası! Transfer için geri sayım başladı

    3 YILDIZ DÖNÜYOR

    Ajax ile Amsterdam'da oynanan UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında sarı kart gören Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Victor Osimhen, Alkmaar'daki mücadelede forma giymemişti. 3 futbolcunun RAMS Park'taki randevuda takımları adına önemli bir katkı yapması bekleniyor.

    Dünya devinden Victor Osimhen bombası! Transfer için geri sayım başladı

    BÜYÜK KAYIP MORATA

    Maçın ardından ağrı hisseden Alvaro Morata'dan ise kötü haber geldi. İspanyol futbolcunun sol arka üst adale grubunda ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildi.

    Dünya devinden Victor Osimhen bombası! Transfer için geri sayım başladı

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda deplasmanda AZ Alkmaar ile oynanan maçta sakatlanan Morata'nın sağlık durumuna ilişkin, "UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol arka üst adale grubunda ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Dünya devinden Victor Osimhen bombası! Transfer için geri sayım başladı

    DERBİDE YOK

    Cimbom, Alvaro Morata'nın 2-4 hafta sürecek sakatlığı nedeniyle yıldız futbolcusundan zorlu Fenerbahçe derbisinde faydalanamayacak.

    Dünya devinden Victor Osimhen bombası! Transfer için geri sayım başladı

    JAKOBS DA OYNAMAYABİLİR

    Monaco'nun sol beki Ismail Jakobs, aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ve AZ Alkmaar maçlarını, Süper Lig'de ise Gaziantep FK ve Adana Demirspor karşılaşmalarını kaçırdı. Ayrıca Türkiye Kupası'nda Boluspor maçında da forma giyemeyen Jakobs'un, Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe derbisinde de büyük ihtimalle görev alamayacağı belirtildi.

    Dünya devinden Victor Osimhen bombası! Transfer için geri sayım başladı

    RİSKE EDİLMEYECEK

    Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Jakobs'un durumu yakından takip ediliyor. Teknik heyet, oyuncunun sağlık ekibinden gelecek rapor doğrultusunda karar verecek. Jakobs'un, Fenerbahçe maçında forma giymesi düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Monaco'dan zorunlu satın alma koşuluyla kiralanan sol bek, sakatlığının tam olarak iyileşmemesi halinde riske edilmesi beklenmiyor.

    Dünya devinden Victor Osimhen bombası! Transfer için geri sayım başladı

    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, transferde rotasını belirlemeye çalılıyor. Kadrosunu şekillendirmek üzere mesai harcayan Cimbom'da durumu en çok merak edilen isim Victor Osimhen. 75 milyon euroluk satın alma bedeli ile sarı kırmızılıların çok yanaşamayacağı bir seviyede olan bonservisi için bir dünya devi devreye girdi.

    Dünya devinden Victor Osimhen bombası! Transfer için geri sayım başladı

    SEZON SONUNDA AYRILIYOR

    Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sezon başında sürpriz bir hamleyle sarı-kırmızılı takıma katılan başarılı forvet, performansıyla dikkat çekti.

    Dünya devinden Victor Osimhen bombası! Transfer için geri sayım başladı

    KOLO MUANI KİRALANACAK

    Juventus, ara transfer döneminde Paris Saint-Germain'den Kolo Muani'yi yarım sezonluğuna kiralamıştı. Yeni sezonda Fransız forveti satın alma opsiyonuyla tekrar kiralamayı planlayan İtalyan ekibi, forvet hattını güçlendirmeyi amaçlıyor.

    Dünya devinden Victor Osimhen bombası! Transfer için geri sayım başladı

    JUVENTUS'UN PLANI HAZIR

    Calciomercato'nun habeine göre Avrupa'nın birçok dev kulübüyle ismi anılan Osimhen'in en ciddi taliplerinden biri Juventus. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Torino ekibi Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak için hazırlıklarını yapıyor.

    Dünya devinden Victor Osimhen bombası! Transfer için geri sayım başladı

    VLAHOVIC LİSTEDE

    Juventus'un planına göre, takımda gözden düşen Sırp forvet Dusan Vlahovic'in satışından önemli bir bonservis geliri elde edilmesi hedefleniyor. Bu gelirin büyük bir kısmının Victor Osimhen transferine ayrılması bekleniyor.

    Dünya devinden Victor Osimhen bombası! Transfer için geri sayım başladı

    NAPOLI PAZARLIĞA YANAŞMIYOR

    Victor Osimhen'in sözleşmesinde yer alan 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanmayı planlayan Juventus, Napoli'nin bu rakamda pazarlık yapmayacağını da göz önünde bulunduruyor. Torino ekibinin, transfer için gerekli bütçeyi oluşturmak adına çeşitli oyuncu satışlarını değerlendirdiği belirtiliyor.

    Dünya devinden Victor Osimhen bombası! Transfer için geri sayım başladı

    OSIMHEN'İN GALATASARAY PERFORMANSI

    Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 23 maça çıkan Victor Osimhen, 17 gol ve 5 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Sarı-kırmızılı takımda önemli bir rol oynayan yıldız oyuncunun sezon sonunda Avrupa'nın büyük liglerinden birine transfer olması bekleniyor.

    Dünya devinden Victor Osimhen bombası! Transfer için geri sayım başladı

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