UEFA sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev fark

Avrupa'da oynanan maçların ardından son 5 sezonu kapsayan UEFA kulüpler sıralaması belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da sıralamadaki yeri belli oldu.
İşte güncel sıralama:
Avrupa'da oynanan maçların ardından son 5 sezonu kapsayan UEFA kulüpler sıralaması belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da sıralamadaki yeri belli oldu.
İşte güncel sıralama:
(10. SIRA) LEVERKUSEN = 93.750 PUAN
(9. SIRA) CHELSEA = 95.000 PUAN
(56. SIRA) GALATASARAY = 38.250 PUAN
(46. SIRA) FENERBAHÇE = 44.250 PUAN