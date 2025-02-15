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UEFA sıralaması güncellendi! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev fark

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Galatasaray son 16 turu play-off maçlarında sahaya çıktı. Kanarya Anderlecht'i 3-0 ile geçerken, Galatasaray AZ Alkmaar deplasmanından 4-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından UEFA kulüpler sıralaması da güncellendi. İşte yeni liste ve Türk takımlarının yerleri...

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 12:21 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 12:21
UEFA sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev fark

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    Avrupa'da oynanan maçların ardından son 5 sezonu kapsayan UEFA kulüpler sıralaması belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da sıralamadaki yeri belli oldu.

    İşte güncel sıralama:


    UEFA sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev fark

    (10. SIRA) LEVERKUSEN = 93.750 PUAN

    UEFA sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev fark

    (9. SIRA) CHELSEA = 95.000 PUAN

    UEFA sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev fark

    (8. SIRA) INTER = 100.250 PUAN


    UEFA sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev fark

    (7. SIRA) DORTMUND = 100.750 PUAN

    UEFA sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev fark

    (6. SIRA) ROMA = 101.500 PUAN

    UEFA sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev fark

    (5. SIRA) PSG = 104.500 PUAN

    UEFA sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev fark

    (4. SIRA) LIVERPOOL = 122.000 PUAN

    UEFA sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev fark

    (3. SIRA) BAYERN MÜNİH = 129.250 PUAN

    UEFA sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev fark

    (2. SIRA) MANCHESTER CITY = 137.750 PUAN

    UEFA sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev fark

    (1. SIRA) REAL MADRID = 140.500 PUAN

    UEFA sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev fark

    (175. SIRA) ALANYASPOR = 2.000 PUAN

    UEFA sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev fark

    (174. SIRA) KONYASPOR = 2.000 PUAN

    UEFA sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev fark

    (173. SIRA) ADANA DEMİRSPOR = 2.500 PUAN

    UEFA sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev fark

    (141. SIRA) TRABZONSPOR = 11.000 PUAN

    UEFA sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev fark

    (112. SIRA) BEŞİKTAŞ = 15.000 PUAN

    UEFA sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev fark

    (110. SIRA) SİVASSPOR = 16.500 PUAN

    UEFA sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev fark

    (78. SIRA) BAŞAKŞEHİR = 23.000 PUAN

    UEFA sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev fark

    (56. SIRA) GALATASARAY = 38.250 PUAN

    UEFA sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev fark

    (46. SIRA) FENERBAHÇE = 44.250 PUAN

    UEFA sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev fark

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