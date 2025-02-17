Galatasaray’ın Çaykur Rizespor maçı ilk 11’i belli oldu

Gabriel Sara (AA)

23 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 23 maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Okan Buruk'un öğrencileri, ligdeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 37. haftasında sahasında oynadığı Fenerbahçe derbisinde aldı.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 20 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilmezlik serisini korudu. Geçen sezon 1, bu sezon ise 22 maçta bileği bükülmeyen Galatasaray, Süper Lig'de zirve mücadelesine iddialı şekilde devam ediyor.

SON 3 KARŞILAŞMADA GOL YEMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'deki son 3 maçında rakiplerine gol şansı tanımadı. Savunmada önceki sezonlara göre dalgalı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, 21. haftada TÜMOSAN Konyaspor'u, 22. haftada ise Gaziantep FK'yi 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

Son olarak, 30. dakikada yarıda kalan ve 3-0 hükmen tescil edilen Adana Demirspor karşılaşmasıyla birlikte Galatasaray, bu sezon ilk kez üst üste 3 lig maçında kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılılar, savunmadaki başarılı grafiğini sürdürerek serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.