Galatasaray’ın Çaykur Rizespor maçı ilk 11’i belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'un konuğu oluyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'un konuğu oluyor.
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Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ
ÇAYKUR RİZESPOR:
GALATASARAY: Muslera, Cuesta, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Ahmed Kutucu, Osimhen.
4 EKSİK VAR
Lider Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Yunus Akgün, Alvaro Morata ve Mauro Icardi, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemiyor.
CEZALARI BİTTİ
Cimbom'un Adana Demirspor karşısında sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayan yıldızları Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz, Karadeniz ekibi ile oynanan karşılaşmada görev yapabiliyor.
AHMED KUTUCU SINIRDA
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Ahmed Kutucu, Çaykur Rizespor maçı öncesinde kart sınırında bulunuyor.
Yıldız futbolcu sarı kart görmesi halinde derbiye çıkamayacak.
23 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'deki son 23 maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Okan Buruk'un öğrencileri, ligdeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 37. haftasında sahasında oynadığı Fenerbahçe derbisinde aldı.
Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 20 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilmezlik serisini korudu. Geçen sezon 1, bu sezon ise 22 maçta bileği bükülmeyen Galatasaray, Süper Lig'de zirve mücadelesine iddialı şekilde devam ediyor.
SON 3 KARŞILAŞMADA GOL YEMEDİ
Galatasaray, Süper Lig'deki son 3 maçında rakiplerine gol şansı tanımadı. Savunmada önceki sezonlara göre dalgalı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, 21. haftada TÜMOSAN Konyaspor'u, 22. haftada ise Gaziantep FK'yi 1-0'lık skorlarla mağlup etti.
Son olarak, 30. dakikada yarıda kalan ve 3-0 hükmen tescil edilen Adana Demirspor karşılaşmasıyla birlikte Galatasaray, bu sezon ilk kez üst üste 3 lig maçında kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılılar, savunmadaki başarılı grafiğini sürdürerek serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.
31 MAÇTA BOŞ GEÇMEDİ
Galatasaray, oynadığı son 31 resmi maçta rakip fileleri havalandırmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak 27 Haziran 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanşında Young Boys karşısında gol atamamıştı.
Bu karşılaşmanın ardından Galatasaray, 20 Süper Lig, 9 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında skor üretmeyi başardı. Bu süreçte ligde 53 (2'si hükmen), UEFA Avrupa Ligi'nde 20, Türkiye Kupası'nda ise 6 gol kaydeden sarı-kırmızılılar, gol serisini sürdürerek hücum gücünü kanıtladı.
AZ ALKMAAR YENİLGİSİ MORALLERİ BOZDU
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu. Deplasmanda oynanan karşılaşmanın yaklaşık 40 dakikasını 10 kişi tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ağır yenilginin ardından Süper Lig'e odaklandı.
Okan Buruk'un öğrencileri, moral bozukluğunu atlatmak ve ligdeki iddiasını sürdürmek için Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Galatasaray, Rize'de kazanarak hem AZ Alkmaar ile oynayacağı rövanş öncesinde moral depolamak hem de 25. haftada sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisine avantajlı çıkmak istiyor.