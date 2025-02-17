Geçen sezon transfer olduğu Real Madrid 'de bu yıl beklediği süreyi alamayan Arda Güler 'in, İspanyol devinden ayrılması daha da sıcak hale geliyor. Milli futbolcunun teknik direktör Carlo Ancelotti'nin son dönemde vermemesi üzerine ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. Bir dünya devi de devreye girdi ve ilk teması kurdu.

Arda Güler (Reuters)

İLK TEMAS OLUMLU

Haberde PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin Arda Güler ile görüşme gerçekleştirdiği ve oyun planına uygun bir yapıda olduğunu ifade ettiği aktarıldı. Ayrıca Real Madrid'deki statüsünden de çok fazlasını yeni kulübünde göreceği ve değerli hissettirileceğini söylediği öne sürüldü.