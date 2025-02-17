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Arda Güler için dünya devi devrede! İlk görüşme yapıldı

Fenerbahçe alt yapısında yetiştikten sonra rekor bonservisle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, birçok dünya devinin gündeminde. Milli futbolcu son dönemde forma yüzü görememesiyle birlikte transferin de en gözde isimlerinden biri olmayı başardı. 19 yaşındaki 10 numara için PSG devreye girdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 17:23 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 17:23
Arda Güler için dünya devi devrede! İlk görüşme yapıldı

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    Geçen sezon transfer olduğu Real Madrid'de bu yıl beklediği süreyi alamayan Arda Güler'in, İspanyol devinden ayrılması daha da sıcak hale geliyor. Milli futbolcunun teknik direktör Carlo Ancelotti'nin son dönemde vermemesi üzerine ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. Bir dünya devi de devreye girdi ve ilk teması kurdu.

    Arda Güler, Rodrygo ve Kylian Mbappe (AFP)Arda Güler, Rodrygo ve Kylian Mbappe (AFP)

    PSG TALİP

    Ligue 1 temsilcilerinden Paris Saint Germain, Arda Güler için girişimlere başladı. İspanyol basınından Don Balon'da yer alan habere göre başkent temsilcisi sezon sonunda genç oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

    Arda Güler (Reuters)Arda Güler (Reuters)

    İLK TEMAS OLUMLU

    Haberde PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin Arda Güler ile görüşme gerçekleştirdiği ve oyun planına uygun bir yapıda olduğunu ifade ettiği aktarıldı. Ayrıca Real Madrid'deki statüsünden de çok fazlasını yeni kulübünde göreceği ve değerli hissettirileceğini söylediği öne sürüldü.

    Arda Güler ve Endrick, aldıkları süre nedeniyle durumlarından memnun değil (AA)Arda Güler ve Endrick, aldıkları süre nedeniyle durumlarından memnun değil (AA)

    ARDA MEMNUN KALDI

    İspanyol basınına göre Real Madrid'de 2. plana itilen milli futbolcunun Carlo Ancelotti'nin gelecek sezon da kalması halinde takımdan ayrılabileceği ifade edildi. Ayrıca yapılan görüşmeden de memnun kaldığı dile getirildi.

    Arda Güler (REUTERS)Arda Güler (REUTERS)

    REAL BIRAKMAYA NİYETLİ DEĞİL

    Real Madrid, genç yetenek Arda Güler'i yüksek potansiyeli ve gelişim süreci nedeniyle bırakmaya sıcak bakmıyor.

    Bu sezon Real Madrid formasıyla 27 maça çıkan 19 yaşındaki yıldız futbolcu, 967 dakika sahada kaldı. Arda Güler, bu süre zarfında 3 gol atıp 5 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti ancak İtalyan teknik adamın gözüne girmeyi başaramadı.

    Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

    4 YIL DAHA KONTRATI VAR

    Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak belirlenen genç oyuncunun, Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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