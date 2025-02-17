Arda Güler ve Endrick, aldıkları süre nedeniyle durumlarından memnun değil (AA)
ARDA MEMNUN KALDI
İspanyol basınına göre Real Madrid'de 2. plana itilen milli futbolcunun Carlo Ancelotti'nin gelecek sezon da kalması halinde takımdan ayrılabileceği ifade edildi. Ayrıca yapılan görüşmeden de memnun kaldığı dile getirildi.
Arda Güler (REUTERS)
REAL BIRAKMAYA NİYETLİ DEĞİL
Real Madrid, genç yetenek Arda Güler'i yüksek potansiyeli ve gelişim süreci nedeniyle bırakmaya sıcak bakmıyor.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 27 maça çıkan 19 yaşındaki yıldız futbolcu, 967 dakika sahada kaldı. Arda Güler, bu süre zarfında 3 gol atıp 5 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti ancak İtalyan teknik adamın gözüne girmeyi başaramadı.
Arda Güler (AA)
4 YIL DAHA KONTRATI VAR
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak belirlenen genç oyuncunun, Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.