SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'ta Mustafa Erhan'a yeni sözleşme!

Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Beşiktaş'ın açıklamasında Mustafa Erhan'ın sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 15:59 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 15:59
Beşiktaş’ta Mustafa Erhan’a yeni sözleşme!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı
    Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Beşiktaş'ın açıklamasında Mustafa Erhan'ın sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

    Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

    "Kulübümüz; altyapımızdan yetişen, sahip olduğu potansiyel ve yetenekle takımımıza gelecekte önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız genç futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 2027-28 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.

    Başkanımız Serdal Adalı'yla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Mustafa Erhan Hekimoğlu, kendisini üç sezon daha renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

    Başkanımız Adalı, genç futbolcumuz Hekimoğlu'na yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi."

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Kuklaya değil kuklacıya bak! The Economist’in sponsoru İBB mi? İmamoğlu hem tehditler savurdu hem de TÜSİAD’a arka çıktı
    CHP’nin şaibeli kurultayında yeni itiraf! Şükran Kütükçü Kılıçdaroğlu’nu Londra biletine İmamoğlu’na sattı: Cafer Mahiroğlu bombası
    ABD ve Avrupa arasında Ukrayna savaşı! Liderler Paris’te toplanıyor
    CHP’nin prematüre ön seçiminde tavşan arayışı! Mansur Yavaş İmamoğlu’na karşı atağa geçti... Peş peşe adaylık paylaşımları
    Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Devran Güran için şoke eden talep: Bir evde tutuluyor
    The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu! TÜSİAD ve Batı medyası aynı sahnede | Bakan Tunç’tan sert tepki
    Başsavcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! İmamoğlu hakkında iddianame tamam: Hapis ve siyasi yasak talebi
    Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rize maçı 11’ini belirledi
    AK Parti’nin 23 Şubat’taki 8. Olağan Büyük Kongresi’nin sloganı belli oldu
    MESLEK LİSESİ MEZUNLARINA AYDA 28.736 TL | İŞKUR’dan İşbaşı Eğitim Programlarında yüzde 30 zamlı ödeme
    En-Nesyri için dev talip! Sezon sonu teklif var
    Halk TV’ye yasa dışı ses kaydı soruşturmasında iddianame hazırlandı: Kime kaç yıl hapis isteniyor?
    İstanbul’a 2. kar dalgası geliyor! Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu alarm: Sibirya soğukları kapıya dayandı!
    Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi
    Cansel Serin nerede? Müge Anlı’yı sinirlendiren olay! 13 yaşında evlendirildi
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Trump açıklaması! Avrupa ve ABD yol ayrımında
    14 gün çalışan öğrenciye 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı’na rekor başvuru
    All-Star 2025’i Shaquille O’Neal’ın takımı OGs kazandı! Efsane isimden Alperen Şengün’e övgü dolu sözler: Türk Terminatör
    Promosyonda mart fırsatı: Emeklilere ödemeler artacak I Hangi banka ne kadar veriyor?
    Kim bu Ajlan Tekinkoç? Allah’a, Kur’an-ı Kerim’e ve peygamberlere ısrarla dil uzatıyor | Dün çarşaflıları hedef aldı bugün başörtülüleri