Mahmut Ören, yaptığı yazılı açıklamada, milli futbolcunun maç öncesi ve sırasında maruz kaldığı olumsuz söylemlerin futbolun ruhuna aykırı olduğunu belirtti. Ören, bu tür yaklaşımların sportif rekabete zarar verdiğini vurgulayarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) göreve çağırdı.