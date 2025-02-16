Mahmut Ören, yaptığı yazılı açıklamada, milli futbolcunun maç öncesi ve sırasında maruz kaldığı olumsuz söylemlerin futbolun ruhuna aykırı olduğunu belirtti. Ören, bu tür yaklaşımların sportif rekabete zarar verdiğini vurgulayarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) göreve çağırdı.
Beşiktaş taraftarları Uğurcan Çakır'a pet şişe attı (AA)
Ören, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Beşiktaş karşılaşmasında kaptanımız Uğurcan Çakır'a yönelik tribünlerden yapılan yakışıksız söylemleri asla kabul etmiyoruz. Daha caydırıcı cezai yaptırımların uygulanması için TFF'yi harekete geçmeye davet ediyoruz. Alınacak kararların yakın takipçisi olacağız."