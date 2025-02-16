SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kararı! TFF göreve çağırıldı

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan Trabzonspor’da, Kulüp Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kaleci Uğurcan Çakır’a edilen küfürlere sert tepki gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 16:46 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 16:46
Trabzonspor’da Uğurcan Çakır kararı! TFF göreve çağırıldı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Mahmut Ören, yaptığı yazılı açıklamada, milli futbolcunun maç öncesi ve sırasında maruz kaldığı olumsuz söylemlerin futbolun ruhuna aykırı olduğunu belirtti. Ören, bu tür yaklaşımların sportif rekabete zarar verdiğini vurgulayarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) göreve çağırdı.

    Beşiktaş taraftarları Uğurcan Çakır'a pet şişe attı (AA)Beşiktaş taraftarları Uğurcan Çakır'a pet şişe attı (AA)

    Ören, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Beşiktaş karşılaşmasında kaptanımız Uğurcan Çakır'a yönelik tribünlerden yapılan yakışıksız söylemleri asla kabul etmiyoruz. Daha caydırıcı cezai yaptırımların uygulanması için TFF'yi harekete geçmeye davet ediyoruz. Alınacak kararların yakın takipçisi olacağız."

    Kartal Fırtınada uçtu! Beşiktaş - Trabzonspor : 2-1 | MAÇ SONUCUKartal Fırtınada uçtu! Beşiktaş - Trabzonspor : 2-1 | MAÇ SONUCU
    Kartal Fırtına'da uçtu! Beşiktaş - Trabzonspor : 2-1 | MAÇ SONUCU
    Büyük maçların adamı Banza!Büyük maçların adamı Banza!
    Büyük maçların adamı Banza!