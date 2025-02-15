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Büyük maçların adamı Banza!

Trabzonspor forması giyen Simon Banza, bu sezon Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ağlarına da gol gönderdi. Trabzonspor'da daha önce Maxi Gomez, Alexander Sörloth ve Jacek Cyzio bu başarıyı yakalamıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 19:59 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 19:59
Büyük maçların adamı Banza!

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    Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor, mücadelenin 17. dakikasında Simon Banza ile öne geçti.

    Fenerbahçe'ye iki, Galatasaray'a bir gol atan Banza, Beşiktaş ağlarını da havalandırdı ve bu sezon büyük maçları boş geçmedi.

    Banza, Beşiktaş maçındaki golüyle birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 14'e yükseltti.

    Simon Banza, Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atan dördüncü yabancı oyuncu oldu.

    Trabzonspor'da daha önce Maxi Gomez, Alexander Sörloth ve Jacek Cyzio bu başarıyı yakalamıştı.

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