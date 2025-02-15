Süper Lig'de heyecan 24. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde zirveden uzak kalan Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını Dolmabahçe'de paylaşıyor.
İki takımda da hedef, kötü giden sezonda alınacak derbi galibiyetiyle taraftarlarını mutlu etmek.
Süper Lig'de heyecan 24. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde zirveden uzak kalan Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını Dolmabahçe'de paylaşıyor.
İki takımda da hedef, kötü giden sezonda alınacak derbi galibiyetiyle taraftarlarını mutlu etmek.
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Beşiktaş - Trabzonspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Beşiktaş : Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rafa, Rashica, Joao, Immobile.
Trabzonspor : Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Cham, Visca, Sikan, Banza.
İÇ SAHA KARNESİ
Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 4 lig müsabakada 2 kez sahadan galip ayrıldı.
Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 4 maçta Fenerbahçe'yi 1-0 ve Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti.
"Kara kartal" sahasında Alanyaspor ile 1-1, Samsunspor'la ise 0-0 berabere kaldı.
ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftada ikas Eyüpspor ile deplasmanda yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.
TRABZONSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ
Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde 272 günlük deplasman galibiyeti hasretine İstanbul'da son vermiş olacak.