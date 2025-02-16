Torreira için Boca Juniors iddiası!

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Arjantin ekiplerinden Boca Juniors, Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak için girişimlerin sıklaştırdı.



Arjantin basınında yer alan habere göre; Boca Juniors, Arjantin Ligi'nin devre arasında Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak istiyor.



Haberde; Boca Juniors'un bu transfer için Galatasaray'ın istediği ücretleri karşılamaya hazır olduğu ve eğer Galatasaray kabul ederse kiralama seçeneğini de masada tutacak.



AYRILIK AÇIKLAMASI



Telemundo'ya konuşan Torreira, "İnsanları umutlandırmak istemiyorum çünkü şu anda durum çok karışık. Güney Amerika'ya dönüşüm gittikçe yaklaşıyor. Ben de böyle hissediyorum. Her şey olabilir, Galatasaray'da bu yılın tadını çıkarmak istiyorum ve gelecek yıl ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı



Şu an için Galatasaray'a odaklandığını söyleyen Torreira, "Uzun yıllardır Avrupa'da oynuyorum ve bu bazen çok yorucu oluyor benim için. Aradaki mesafeyi hissediyorum, ailemi özlüyorum. Gelecek yıl ne olacağını göreceğiz. Şu anda Galatasaray'a odaklanmak istiyorum." sözlerini sarf etmişti.