Fenerbahçe , Süper Lig'de üst üste 6 galibiyet alarak müthiş bir form grafiği yakaladı. UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Anderlecht'i 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, son 13 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor. Yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yaparken, VAR koltuğunda Polonyalı Daniel Stefanski oturuyor. AVAR'da ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alıyor.

Bright Osayi-Samuel (Takvim Foto Arşiv)

HEDEF FARKI 3'E İNDİRMEK

Jose Mourinho'nun öğrencileri, Süper Lig'de 54 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kasımpaşa engelini de aşarak yenilmezlik serisini sürdürmek ve zirve yarışında farkı 3'e indirmek istiyor. Galatasaray'ın Rizespor deplasmanı öncesinde sarı lacivertlilerin galibiyeti, ezeli rakipleri için de bir baskı oluşturacak.