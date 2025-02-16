Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile kozlarını Ülker Stadyumu'nda paylaşıyor.
Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile kozlarını Ülker Stadyumu'nda paylaşıyor.
CANLI TAKİP
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsimiz.
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ
FENERBAHÇE: İrfan Can, Mert, Skriniar, Levent, Amrabat, Mert Hakan, Fred, Oğuz, Tadic, Talisca, En-Nesyri
KASIMPAŞA:
13 MAÇTIR YENİLMİYOR
Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste 6 galibiyet alarak müthiş bir form grafiği yakaladı. UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Anderlecht'i 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, son 13 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.
VAR HAKEMİ STEFANSKİ
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor. Yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yaparken, VAR koltuğunda Polonyalı Daniel Stefanski oturuyor. AVAR'da ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alıyor.
HEDEF FARKI 3'E İNDİRMEK
Jose Mourinho'nun öğrencileri, Süper Lig'de 54 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kasımpaşa engelini de aşarak yenilmezlik serisini sürdürmek ve zirve yarışında farkı 3'e indirmek istiyor. Galatasaray'ın Rizespor deplasmanı öncesinde sarı lacivertlilerin galibiyeti, ezeli rakipleri için de bir baskı oluşturacak.
2 YILDIZ SINIRDA
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertli ekipte Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda Galatasaray deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.