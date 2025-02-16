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Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 24. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Sarı lacivertliler kazanarak maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki farkı 3'e indirmek ve derbi öncesinde rakibine psikolojik olarak baskı yapmak amacında. Jose Mourinho zorlu karşılaşma öncesinde kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 17:56 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 18:02
Fenerbahçe’nin Kasımpaşa maçı ilk 11’i belli oldu

İÇİNDEKİLER

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    Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile kozlarını Ülker Stadyumu'nda paylaşıyor.

    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizFenerbahçe - Kasımpaşa maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

    CANLI TAKİP

    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsimiz.

    Fenerbahçe bu sezon Kasımpaşa ile iki kez karşılaştı (Takvim Foto Arşiv)Fenerbahçe bu sezon Kasımpaşa ile iki kez karşılaştı (Takvim Foto Arşiv)

    FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

    FENERBAHÇE: İrfan Can, Mert, Skriniar, Levent, Amrabat, Mert Hakan, Fred, Oğuz, Tadic, Talisca, En-Nesyri

    KASIMPAŞA:

    Allan Saint-Maximin (İHA)Allan Saint-Maximin (İHA)

    13 MAÇTIR YENİLMİYOR

    Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste 6 galibiyet alarak müthiş bir form grafiği yakaladı. UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Anderlecht'i 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, son 13 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

    Youssef En-Nesyri (İHA)Youssef En-Nesyri (İHA)

    VAR HAKEMİ STEFANSKİ

    Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor. Yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yaparken, VAR koltuğunda Polonyalı Daniel Stefanski oturuyor. AVAR'da ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alıyor.

    Bright Osayi-Samuel (Takvim Foto Arşiv)Bright Osayi-Samuel (Takvim Foto Arşiv)

    HEDEF FARKI 3'E İNDİRMEK

    Jose Mourinho'nun öğrencileri, Süper Lig'de 54 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kasımpaşa engelini de aşarak yenilmezlik serisini sürdürmek ve zirve yarışında farkı 3'e indirmek istiyor. Galatasaray'ın Rizespor deplasmanı öncesinde sarı lacivertlilerin galibiyeti, ezeli rakipleri için de bir baskı oluşturacak.

    Mert Hakan Yandaş (Takvim Foto Arşiv)Mert Hakan Yandaş (Takvim Foto Arşiv)

    2 YILDIZ SINIRDA

    Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

    Sarı-lacivertli ekipte Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda Galatasaray deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

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