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Çaykur Rizespor 1-2 Galatasaray | ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 2-1 kazandı.

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Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 22:29 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 22:33
Çaykur Rizespor 1-2 Galatasaray | ÖZET

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    Galatasaray'ın gollerini 47 ve 86. dakikalarda Victor Osimhen kaydederken, Rizespor'un tek golü 54. dakikada Ali Sowe'den geldi. Bu sonuçla yenilmezlik serisini 24 maça çıkaran Galatasaray, 63 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Rizespor ise 27 puanda kaldı.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    🟡🔴 GALATASARAY, DERBİ ÖNCESİ KAYBA İZİN VERMEDİ

    Ligde yoluna namağlup devam eden Okan Buruk'un öğrencileri, Fenerbahçe derbisi öncesinde kritik bir galibiyet aldı. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

    🩺 GALATASARAY'DA 4 EKSİK

    Maçta Galatasaray'ın 4 önemli oyuncusu sakatlık nedeniyle forma giyemedi:

    Ismail Jakobs

    Yunus Akgün

    Alvaro Morata

    Mauro Icardi

    📊 GALATASARAY'IN ETKİLEYİCİ SERİLERİ

    24 Maçtır Yenilmiyor!
    Son mağlubiyetini geçen sezon Fenerbahçe derbisinde alan Galatasaray, o tarihten bu yana Süper Lig'de 21 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

    32 Maç Üst Üste Gol Attı!
    Sarı-Kırmızılılar, son olarak 27 Haziran 2024'te oynanan Young Boys maçında gol atamamıştı. O tarihten itibaren 21 Süper Lig, 9 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçında rakip fileleri havalandırdı.

    📅 SÜPER LİG'İN 25. HAFTASINDA

    🏟️ Galatasaray - Fenerbahçe (Derbi)
    🏟️ Samsunspor - Çaykur Rizespor

    ⚽ MAÇTAN DAKİKALAR

    🕐 İLK YARI

    🔹 2' | 🟡🔴 Galatasaray atağı: Ahmed Kutucu'nun sağ kanattan ortasında Mertens'in vuruşu savunmadan döndü.
    🔹 32' | 🔵🟢 Rizespor atağı: Hojer'in sert şutu savunmaya çarpıp Muslera'nın ellerinde kaldı.
    🔹 33' | 🔵🟢 Akintola'nın vuruşu savunmadan sekerek kornere gitti.
    🔹 39' | 🔵🟢 Direkten döndü! Abdülkadir Ömür'ün pasında Sowe ceza sahasına girip şutunu çekti, top direkten döndü!
    🔹 41' | 🔵🟢 Akintola'nın sağ çaprazdan şutu auta gitti.
    🔹 43' | 🔵🟢 Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunu Muslera kurtardı.

    ⏸️ İlk yarı 0-0 sona erdi.

    🕐 İKİNCİ YARI

    47' | 🟡🔴 GOL! Galatasaray 1-0 Önde!
    Frankowski'nin ortasında Osimhen kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi! 🎯

    🔹 51' | 🔵🟢 Mithat Pala'nın ortasında Muslera topu kontrol etti.

    54' | 🔵🟢 GOL! Rizespor eşitliği yakaladı!
    Abdülkadir Ömür'ün pasında Akintola, kale önüne yerden pas verdi. Sowe düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1 🎯

    🔹 61' | 🟡🔴 Lemina'nın şutu defanstan döndü, Sara'nın vuruşu üstten auta çıktı!

    🔹 66' | 🔵🟢 Sowe'nin pasıyla ceza sahasında buluşan Akintola'nın şutu auta gitti.

    86' | 🟡🔴 GOL! Galatasaray yeniden önde!
    Lemina'nın ortasında Osimhen'in kafa vuruşunu kaleci Tarık çeldi. Kornerden gelen topu Osimhen kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-1! 🎯

    🔹 90+4' | 🔵🟢 Zeqiri'nin kafayla içeri çevirdiği top Muslera'da kaldı.
    🔹 90+5' | 🔵🟢 Hojer'in ortasında Alikulov'un yakın mesafeden şutu auta çıktı.

    📢 Maç sonucu: Çaykur Rizespor 1-2 Galatasaray

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    🤯 CARLOS CUESTA TRANSFERİNİN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI!

    Galatasaray'ın yeni stoperi Carlos Cuesta'nın transfer süreci hakkında Genk Sportif Direktörü Dimitri De Conde açıklamalarda bulundu.

    🗣️ De Conde'nin açıklamalarından satır başları:

    🔹 "Galatasaray, Club Brugge'e karşı oynadığımız kupa maçından bir gün önce teklif yaptı."
    🔹 "Cuesta'nın ilk 11'de yer alması için garanti verildi."
    🔹 "Onun yerine Kongolo, Palacios ve Manguelle hazırlandı."

    📌 Cuesta, Galatasaray formasıyla ilk maçına Süper Lig'de Adana Demirspor karşısında çıktı. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki AZ Alkmaar eşleşmesinde 90 dakika sahada kaldı.

    💰 CARLOS CUESTA'NIN BONSERVİS ÜCRETİ

    🔸 Genk'e ödenecek toplam ücret: 8 milyon euro
    🔸 Ödeme planı: 3 sezona yayılmış taksitler
    🔸 Sözleşme süresi: 3.5 yıl

    Kurtarıcı Victor Osimhen! Çaykur Rizespor - Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCUKurtarıcı Victor Osimhen! Çaykur Rizespor - Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU
    Kurtarıcı Victor Osimhen! Çaykur Rizespor - Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU

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