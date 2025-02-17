Çaykur Rizespor 1-2 Galatasaray | ÖZET

Galatasaray 'ın gollerini 47 ve 86. dakikalarda Victor Osimhen kaydederken, Rizespor'un tek golü 54. dakikada Ali Sowe'den geldi. Bu sonuçla yenilmezlik serisini 24 maça çıkaran Galatasaray, 63 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Rizespor ise 27 puanda kaldı.

Ligde yoluna namağlup devam eden Okan Buruk'un öğrencileri, Fenerbahçe derbisi öncesinde kritik bir galibiyet aldı. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

📊 GALATASARAY'IN ETKİLEYİCİ SERİLERİ

✅ 24 Maçtır Yenilmiyor!

Son mağlubiyetini geçen sezon Fenerbahçe derbisinde alan Galatasaray, o tarihten bu yana Süper Lig'de 21 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

✅ 32 Maç Üst Üste Gol Attı!

Sarı-Kırmızılılar, son olarak 27 Haziran 2024'te oynanan Young Boys maçında gol atamamıştı. O tarihten itibaren 21 Süper Lig, 9 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçında rakip fileleri havalandırdı.