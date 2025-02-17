Çaykur Rizespor 1-2 Galatasaray | ÖZET

📅 SÜPER LİG'İN 25. HAFTASINDA
🏟️ Galatasaray - Fenerbahçe (Derbi)
🏟️ Samsunspor - Çaykur Rizespor
⚽ MAÇTAN DAKİKALAR
🕐 İLK YARI
🔹 2' | 🟡🔴 Galatasaray atağı: Ahmed Kutucu'nun sağ kanattan ortasında Mertens'in vuruşu savunmadan döndü.
🔹 32' | 🔵🟢 Rizespor atağı: Hojer'in sert şutu savunmaya çarpıp Muslera'nın ellerinde kaldı.
🔹 33' | 🔵🟢 Akintola'nın vuruşu savunmadan sekerek kornere gitti.
🔹 39' | 🔵🟢 Direkten döndü! Abdülkadir Ömür'ün pasında Sowe ceza sahasına girip şutunu çekti, top direkten döndü!
🔹 41' | 🔵🟢 Akintola'nın sağ çaprazdan şutu auta gitti.
🔹 43' | 🔵🟢 Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunu Muslera kurtardı.
⏸️ İlk yarı 0-0 sona erdi.
🕐 İKİNCİ YARI
⚽ 47' | 🟡🔴 GOL! Galatasaray 1-0 Önde!
Frankowski'nin ortasında Osimhen kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi! 🎯
🔹 51' | 🔵🟢 Mithat Pala'nın ortasında Muslera topu kontrol etti.
⚽ 54' | 🔵🟢 GOL! Rizespor eşitliği yakaladı!
Abdülkadir Ömür'ün pasında Akintola, kale önüne yerden pas verdi. Sowe düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1 🎯
🔹 61' | 🟡🔴 Lemina'nın şutu defanstan döndü, Sara'nın vuruşu üstten auta çıktı!
🔹 66' | 🔵🟢 Sowe'nin pasıyla ceza sahasında buluşan Akintola'nın şutu auta gitti.
⚽ 86' | 🟡🔴 GOL! Galatasaray yeniden önde!
Lemina'nın ortasında Osimhen'in kafa vuruşunu kaleci Tarık çeldi. Kornerden gelen topu Osimhen kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-1! 🎯
🔹 90+4' | 🔵🟢 Zeqiri'nin kafayla içeri çevirdiği top Muslera'da kaldı.
🔹 90+5' | 🔵🟢 Hojer'in ortasında Alikulov'un yakın mesafeden şutu auta çıktı.
📢 Maç sonucu: Çaykur Rizespor 1-2 Galatasaray
Fotoğraflar: AA
🤯 CARLOS CUESTA TRANSFERİNİN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI!
Galatasaray'ın yeni stoperi Carlos Cuesta'nın transfer süreci hakkında Genk Sportif Direktörü Dimitri De Conde açıklamalarda bulundu.
🗣️ De Conde'nin açıklamalarından satır başları:
🔹 "Galatasaray, Club Brugge'e karşı oynadığımız kupa maçından bir gün önce teklif yaptı."
🔹 "Cuesta'nın ilk 11'de yer alması için garanti verildi."
🔹 "Onun yerine Kongolo, Palacios ve Manguelle hazırlandı."
📌 Cuesta, Galatasaray formasıyla ilk maçına Süper Lig'de Adana Demirspor karşısında çıktı. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki AZ Alkmaar eşleşmesinde 90 dakika sahada kaldı.
💰 CARLOS CUESTA'NIN BONSERVİS ÜCRETİ
🔸 Genk'e ödenecek toplam ücret: 8 milyon euro
🔸 Ödeme planı: 3 sezona yayılmış taksitler
🔸 Sözleşme süresi: 3.5 yıl