Jose Mourinho (AA)

JOSE MOURİNHO: "ÇOK MUTLUYUM!"

Maçın zorlu geçeceğini bildiklerini belirten Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen perşembe günü yüksek tempolu bir maç oynadık, bu yüzden kadroda değişiklik yapmamız gerekti. Kasımpaşa iyi bir takım ve teknik direktörleri de başarılı. İlk golü bulduğumuz dönemde Kasımpaşa bizden daha iyiydi. Burak Yılmaz'ın beklenmedik bir sistemle sahaya çıkması bizi şaşırttı. İlk golden sonra oyunun kontrolünü ele geçirdik. 2-1'den sonra panik yapmadık ve oyuna hükmetmeye devam ettik. Üçüncü golü attıktan sonra dördüncüyü aradık. Tüm oyuncular sahada pozitif bir performans sergiliyor. Bu yüzden çok mutluyum."

Jose Mourinho, Galatasaray'a kart göndermesinde de bulundu.

Portekizli çalıştırıcı; "Bizler sarı kartları kontrol etme konusunda uzman değiliz. Kart sınırındaki oyuncuların temizlemek için kasıtlı olarak sarı kart görme uzmanı değiliz. Bizler sadece oyunumuzu oynuyoruz. Galatasaray maçı sadece bir maç. dedi.