PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Jose Mourinho'dan Galatasaray'a kart göndermesi! "Biz uzman değiliz"

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda Kasımpaşa’yı 3-1 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunarak Burak Yılmaz'ın kendilerini şaşırttığını söyledi. Ayrıca derbi öncesi Galatasaray'a kart göndermesi yaparak; "Biz uzman değiliz" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 21:36 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 22:44
Jose Mourinho’dan Galatasaray’a kart göndermesi! Biz uzman değiliz

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    JOSE MOURİNHO: "ÇOK MUTLUYUM!"
    Maçın zorlu geçeceğini bildiklerini belirten Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

    "Geçen perşembe günü yüksek tempolu bir maç oynadık, bu yüzden kadroda değişiklik yapmamız gerekti. Kasımpaşa iyi bir takım ve teknik direktörleri de başarılı. İlk golü bulduğumuz dönemde Kasımpaşa bizden daha iyiydi. Burak Yılmaz'ın beklenmedik bir sistemle sahaya çıkması bizi şaşırttı. İlk golden sonra oyunun kontrolünü ele geçirdik. 2-1'den sonra panik yapmadık ve oyuna hükmetmeye devam ettik. Üçüncü golü attıktan sonra dördüncüyü aradık. Tüm oyuncular sahada pozitif bir performans sergiliyor. Bu yüzden çok mutluyum."

    Jose Mourinho, Galatasaray'a kart göndermesinde de bulundu.

    Portekizli çalıştırıcı; "Bizler sarı kartları kontrol etme konusunda uzman değiliz. Kart sınırındaki oyuncuların temizlemek için kasıtlı olarak sarı kart görme uzmanı değiliz. Bizler sadece oyunumuzu oynuyoruz. Galatasaray maçı sadece bir maç. dedi.

    Süper Ligde güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 24. haftaSüper Ligde güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 24. hafta
    Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024-25 sezonu 24. hafta)