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Fenerbahçe borcunu açıkladı!

Fenerbahçe Kulübünün 30 Kasım 2024 itibarıyla borcunun 18 milyar 600 milyon lira olduğu açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 13:43 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 13:43
Fenerbahçe borcunu açıkladı!

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    Fenerbahçe Kulübü, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

    Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran 2024-30 Kasım 2024 dönemini kapsadığını belirtti. Vodina kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 11 milyar 98 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 7 milyar 502 milyon lira olduğunu ifade ederek, toplam yükümlülüğü 18 milyar 600 milyon lira olarak açıkladı.

    Sarı-lacivertli kulübün dönem gelirinin 6 milyar 469 milyon lira, dönem giderinin ise 6 milyar 349 milyon lira olduğunu da söyleyen Vodina, Fenerbahçe'nin dönem karını 562 milyon lira olarak açıkladı.

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